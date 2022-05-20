期待白沙屯媽祖到來！ 彰化伸港福安宮準備好迎接「粉紅超跑」

彰化伸港福安宮期待白沙屯媽祖到來，已在廣場搭起帳篷，等候「粉紅超跑」蒞臨。（記者劉曉欣翻攝）

2022/05/20 10:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香在今天凌晨起駕出發，彰化縣伸港鄉福安宮則是做好萬全準備，已經在廣場搭好帳篷，熱情期待白沙屯媽祖到來，希望「粉紅超跑」能夠在福安宮駐駕！

雖然「白沙屯媽祖」路線不固定，但多年來只要行經彰化縣走海線的話，幾乎都會在伸港福安宮停駕，也讓許多伸港人每年都在等待「粉紅超跑」到來；伸港福安宮管委會今年更是早就在官網貼出白沙屯媽祖全程全程8天7夜長征行程，以期待之心歡迎白沙屯媽祖蒞臨會香指導，更祈助兩宮宮誼長長久久。

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和美警分局表示，針對「白沙屯媽祖」已事先做好交通規劃，在停駕處將淨空路口、行經路段採調撥車道的做法為原則，因為目前警局都是分流上班，因此，今天預計將派出78名警力，內勤員警全部出動進行交通疏導。

地方人士指出，往年「白沙屯媽祖」行經之處，都是萬人空巷，不少伸港地區民眾有人為了等候「粉紅超跑」，乾脆請假在家追著「白沙屯媽祖」跑，不過，今年受到疫情影響，跟著 「粉紅超跑」徒步的信眾有略為減少，粗估仍約有4、5萬人。

彰化伸港福安宮已搭好棚子，期待白沙屯媽祖到來。（記者劉曉欣翻攝）

彰化伸港福安宮廣場已搭起帳篷，期待白沙屯媽祖到來。（記者劉曉欣翻攝）

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