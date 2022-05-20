梅雨週日報到！前5天逐日預報出爐 一路多雨到下週末

今日南來水氣增多，大氣很不穩定，南部及東半部有局部雷陣雨，中部以北近山地區午後也有局部雷陣雨的機率。（資料照）

2022/05/20 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晨有對流雲逼近南台灣，為屏東等地區帶來強降雨，氣象專家吳德榮表示，今日南部及東半部有局部雷陣雨，中部以北近山地區午後亦有降雨機率，梅雨季滯留鋒週日（22日）起重回台灣附近，帶來對流胞及劇烈天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文指出，今日南來水氣增多，大氣很不穩定，南部及東半部有局部雷陣雨，中部以北近山地區午後也有局部雷陣雨的機率，各地白天氣溫舒適至微熱，早晚偏涼，明日大氣仍不穩，近山地區午後有局部雷陣雨機率。

請繼續往下閱讀...

他說，今日北部氣溫約20至30度，中部22至34度，南部22至34度，東部20至32度。

吳德榮表示，滯留鋒面將自週日起調整回台灣附近，在下週四（26日）之前呈現南北徘徊之姿，前2天（週日、下週一）滯留鋒結構較鬆散，影響範圍較小、時間較短，降雨時段以午後居多；後3天（下週二至四）鋒面結構轉紮實，影響範圍擴大、時段較長，期間應嚴防雷擊、強風及瞬間強降雨等劇烈天氣。

按最新模擬結果，下週四之後滯留鋒面仍在台灣附近徘徊，各國模式皆顯示，直至下週末台灣仍未脫離多雨的天氣型態，不過由於距離現在還久，變數較大，民眾宜持續關注並即時更新資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法