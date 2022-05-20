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    獨家》大學法修法校務會議大增學生代表 大學校長串連反對

    大學法修法草案，立法院教文會昨通過，將校務會議之學生代表占比提高為5分之1，引發支持和反對不同意見。（資料照）

    大學法修法草案，立法院教文會昨通過，將校務會議之學生代表占比提高為5分之1，引發支持和反對不同意見。（資料照）

    2022/05/20 08:50

    〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會昨通過大學法修正草案，預計下週一送院會，其中校務會議代表大增學生代表占比，擬從現行10分之1提高為5分之1，引發支持和反對意見，包括台大等諸多大學校長表態反對，正串連表達反對立場。但學生團體表達肯定，認為符合降低18歲青年參政門檻方向，也讓台灣跟上歐洲頂尖大學之民主素養。

    草案第15條修改大學校務會議代表組成，其中，教師代表中未兼行政主管職務之人數不得少於教師代表數2分之1；學生代表應經選舉產生，學生代表人數不得少於全體會議人數5分之1。

    教育部草案是將學生代表由現行10分之1，略調高為8分之1，立法院教文會委員紛提修法版本，立委范雲表示，歐洲81所頂尖大學之校務會議學生代表超過4分之1，因此她提出4分之1版本，立委賴品妤版和陳秀寶版也各是4分之1，立委張廖萬堅版、立委吳思瑤版、立委林奕華版、民眾黨黨團版則均是5分之1。學生團體對大幅提高學生代表占比給予肯定。

    教育部認為，考量降低18歲青年參政門檻的方向，並鼓勵學生在教育階段即學習參與公共事務，主張提高學生占比，但希望兼顧其他代表比例之衡平，以循序漸進方式推動，原擬同意8分之1，且提醒學生代表應具多元性和代表性。不過，在教文會委員們的堅持下，最後通過5分之1版本。

    有大學校長表示，大學校務會議議決校務重大事項，由校長、副校長、教師代表、學術與行政主管、研究人員代表、職員代表、學生代表及其他有關人員代表組織，每學期至少召開1次，目前學生代表為全體會議人數之10分之1，如依草案提高到5分之1，對於如台大等校校務會議之進行及議決，擔憂學生參與度高且行動力強，可能會對校務會議產生關鍵影響。

    也有大學校長認為，教育部未徵詢大學校長意見，教育部就擅替大學決定；還有校長認為必須要串連表達反對，在歷史上留下紀錄。

    另昨日大學法修法亦修改第33條，強調大學為落實校園民主、保障學生自治，與學生學業、生活及訂定獎懲、申訴與評議有關規章之教務會議等與學生權益相關會議，應有經選舉產生之學生代表出席；學生事務會議及學生申訴評議相關會議之學生代表占比不得低於5分之1。

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