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    首頁　>　生活

    疫情嚴峻信徒求健康 嘉市大天宮現罕見「立筊」

    嘉市大天宮五榖王廟常務監事魏茂坤（左）、常務董事蔡本源（右）、常務董事鄭明山（中）表示，立筊代表神明會庇佑健康、要信眾多做善事。（記者王善嬿攝）

    嘉市大天宮五榖王廟常務監事魏茂坤（左）、常務董事蔡本源（右）、常務董事鄭明山（中）表示，立筊代表神明會庇佑健康、要信眾多做善事。（記者王善嬿攝）

    2022/05/19 21:22

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案攀升，新竹市一名55歲楊姓男子因農曆生日與神農聖帝同為農曆4月26日，每年農曆生日前，偕同妻子到嘉義市大天宮五穀王廟拜拜祝壽、點光明燈，已有6、7年之久，本月17日他與妻子到大天宮拜拜，為了疫情期間身體健康祈求藥籤，擲筊3次，前2次擲出笑筊，第3次就擲出立筊，由於距離上次立筊已相隔10多年，令大天宮信徒嘖嘖稱奇。

    大天宮常務董事鄭明山說，宮裡奉祀的神農聖帝，因其古代在位時，教民耕稼、種五穀、嘗百草、辨藥性、治民疾病，世稱為炎帝、五穀王、藥王；國內疫情嚴峻，不少信徒會到宮廟求神農聖帝保佑。

    鄭明山說，5月17日約中午時分，楊姓信徒拜拜並擲筊求藥籤，祈求神明庇佑疫情期間身體健康，擲了3次，前2次出現笑筊、第3次出現立筊，讓他驚訝不已，當晚神明透過乩身降旨，答應庇佑眾信徒的健康、平安，然而希望信徒多作善事。

    常務監事魏茂坤、常務董事蔡本源表示，上次宮廟出現立筊，已經是10多年前，立筊也代表神明在特別情況時有特別的指示，如今立筊再現，真的很難得。

    楊姓信徒6、7年來，每年農曆生日前都會到大天宮拜拜，圖為其獻禮。（記者王善嬿攝）

    楊姓信徒6、7年來，每年農曆生日前都會到大天宮拜拜，圖為其獻禮。（記者王善嬿攝）

    嘉市大天宮五榖王廟出現立筊。（記者王善嬿攝）

    嘉市大天宮五榖王廟出現立筊。（記者王善嬿攝）

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