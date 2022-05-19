彰化龍眼、荔枝、西瓜災損慘重 納現金救助

大西瓜價格上揚，市場零售價難用整顆或剖半賣，只能切成塊，小小一塊接近200元，貴得讓消費者咋舌。（記者張聰秋攝）

2022/05/19 19:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年2月寒流、3月和5月豪大雨，造成彰化縣夏季水果龍眼、荔枝和西瓜災損嚴重，農委會今正式公告列入現金救助區域，縣府提醒果農，務必在5月19日至30日向轄區鄉鎮市公所申請，逾期就只能說抱歉，無法受理！

正值西瓜採收期，西瓜減收，量少價揚，去年零售還有一顆整顆賣，今年，超市和水果攤販化顆為塊，切成一塊塊出售，還不敢剖半賣，零售價每台斤超過30元，一塊5、6台斤，接近200元，貴得讓消費者咋舌，只能減量買，解嘴饞。

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農委會根據農業天然災害現金救助辦法規定，公告彰化縣龍眼（社頭鄉除外）、西瓜（竹塘鄉除外）、全縣荔枝，符合天災救助標準，果園栽種面積損害率超過20%，申請期限內提出，依照面積比例核發救助金，以西瓜為例，1公頃補助6萬元現金。

社頭龍眼和竹塘西瓜這次被除外的原因，先前這2個鄉鎮都已公告也完成受理申請。農業處表示，農民可申報日期為5月19日至5月30日，務必在期限之內，至農田所在地的鄉鎮市公所辦理申報。

彰化縣荔枝種植面積約852.6公頃、龍眼664.6公頃、西瓜273.32公頃，今年2月起陸續遭受寒流、連續陰雨綿綿與溫差變化大等多重氣候影響之下，荔枝和龍眼開花授粉不良，著果率不佳，而西瓜則產生果實畸形或裂果等情形，受災率達5成以上，嚴重影響1年僅盼望1次收成的農民生計。

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