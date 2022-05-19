本土學生確診破11萬人 82所大學全校遠距教學

教育部統計，全國已有82所大學全校停課採遠距教學。圖為17日起全面遠距教學至學期末的成功大學。

2022/05/19 18:55

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，教育部今晚發布最新統計，再增8567名本土學生確診，本土學生確診數達11萬5758人，其中國小生人數最多為3萬9889人、單日新增2955人，境外移入3人，學生確診總人數增至11萬6337人，全國22縣市有2228校全校停課或部分班級停課，其中有82所大學全校停課採遠距教學。

教育部校安中心統計1月1日至今日下午5時30分我國學生確診人數，在總數11萬6337人之中，大專生有23149人（增加1424人），高中生有18977人（增加1423人），國中生有12629人（增加1072人），國小生39905人（增加2957人），幼兒園學生21677人（增加1694人）。

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本土確診學生人數11萬5758人，包括大專校院22632人（增加1424人），高中18953人（增加1422人），國中12622人（增加1072人），國小39889人（增加2955人），幼兒園21662人（增加1694人）。

境外移入579名確診學生，其中517人是大專生，高中生24人（增加1人），國中生7人，國小生16人（增加2人），幼兒園15人。

另依各縣市教育局及各大專校院回報，截至今日下午3時止，教育部統計，全國22縣市共有2228校停課，包括360校全校停課、1868校部分班級停課。

360校全校停課，包含幼兒園129所、國小97校、國中 27校、高級中等學校25校、大專校院82校。1868校部分班級停課，包含幼兒園655所、國小 786校、國中221校、高級中等學校 171校、大專校院35校。

教育部今晚發布學生確診人數最新統計。（教育部提供）

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