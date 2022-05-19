開玩笑過火 台南國三班長被關教室小陽台45分鐘

3樓教室外約有1坪大的小陽台，班長就是被惡作劇關在小陽台內。（記者楊金城攝）

2022/05/19 18:37

〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕開玩笑過頭了！台南市新營區1名國中3年級班長，上月29日下午竟遭同學反鎖在3樓教室外約1坪大的小陽台，等到全班去上完電腦課45分鐘後，才被返回班級教室的同學「解救」，幸好班長僅受小驚嚇，並無大礙。

當天學校立即處置，先由同學將班長帶至校內保健中心檢視，再通知其母到校，由校長、導師和校護陪同到醫院檢查一切安好。

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學校當天也調查確屬同學惡作劇，開玩笑過頭，將行為人學生記1小過處分，翌日也由家長帶至到班長家中道歉。

男學生被關陽台一事最近被人爆料，媽媽為此還發文說，最近孩子一直克服身心創傷，手部可能因當時反擊門把而在痛，也因老師、校護有緊急良好處理，校長關心照顧，使心情平和，才不受影響，希望有心人士不要以不實的話來中傷孩子。

校長今天（19日）說，家長也不希望此事影響同校學生準備國中教育會考。行為人和班長事後一樣感情好，也願意原諒同學，事件就是玩耍過頭了，更扯不上校園霸凌。

被關陽台的國三學生是該班級的班長，個性較內性，班上人緣不錯，上月29日下午第1節課下課後，班上準備到另一棟電腦教室上第2節電腦課，許多同學移動到電腦教室，班長和行為人同學嘻鬧後，走到教室外的小陽台，不料該名同學竟鎖上落地窗後跑去上電腦課，代課老師也未確實點名，導致班長被關在陽台一整節課。

等到上完電腦課，班上同學回到教室後才發現班長被關在小陽台內，趕緊開窗解救。班長被關在陽台後，起初感到緊張不安，隨後很鎮定心想「下課就會有人來救了」，坐在陽台洗手台的小石階上等待下課。

台南市教育局指出，受害學生因同學惡作劇被關在3樓教室外陽台，校方得知後第一時間即介入妥善處理，並對學生輔導，也尊重受害學生家長的意願，暫不啟動霸凌程序，由校方以校規處理，對惡作劇學生記小過處分，目前雙方關係修復良好，互動沒有異常。

3樓教室外約有1坪大的小陽台，班長就是被惡作劇關在小陽台內。（記者楊金城攝）

班長被反鎖在3樓教室外約1坪大的小陽台，等到全班同學上完電腦課回到教室才「解救」班長。（記者楊金城攝）

班長被反鎖在3樓教室外約1坪大的小陽台，等到全班同學上完電腦課回到教室才「解救」班長。（記者楊金城攝）

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