竹縣新豐車站站前交通混亂 議員籲仿新竹車站打平整體規劃

新竹縣議員何智達建議新竹縣政府積極研擬新豐車站門面改善計畫，向鐵路局爭取善用站前腹地，仿新竹車站規劃車道和臨停區域，以解決長期亂象。（記者廖雪茹攝）

2022/05/19 18:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台鐵新豐車站前台1線新興路與建興路段，尖峰時段左轉車潮多，加上站區缺乏接送車輛臨停區，常使交通大打結，站區高低台階也造成通行障礙；縣議員何智達建議新竹縣政府積極研擬新豐車站門面改善計畫，向鐵路局爭取善用站前腹地，規劃車道和臨停區域，以解決長期亂象。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，上述提議除是進出新豐車站旅客的動線，也影響站前路段的整體交通問題，縣府將蒐集地方建議，與交通部台灣鐵路管理局、公路總局、新豐鄉公所等相關權責單位共同研提改善策略。

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游志祥說，站前人行道用地目前是台鐵管理，鐵路局初步回函要採有償撥用方式，但此案基於公共利益及縣府財政困窘，縣府將透過立委與鐵路局持續協調，爭取無償撥用給縣府，再提報計畫爭取補助經費來改善當地交通。

何智達表示，許多新竹工業區上班族、明新科大學生搭火車通勤、通學，但新豐車站站前交通卻十分混亂。站前台1線新興路為一T字路口，除整排計程車格，因缺乏臨停區，尖峰時段常見接送車輛並排，用路人罵聲不斷。

此外，火車站前鄰近建興路口，北上車道雖勉強劃設左轉專用道，但後方直行車輛常因前方待左轉車堵住，而往右側車道切出，險象環生，大家互不相讓，往往動彈不得。

何智達指出，新豐車站站前腹地大卻沒有好好利用，高台長期遭人隨意停放腳踏車，形同另類停車場；多處高高低低的台階，造成老人、小孩、殘障人士通行困難。他建議竹縣府擬定新豐車站門面改善計畫，仿新竹火車站區，全面打掉台階，使站前腹地與道路形成一個平面。

他建議站前若變成平面空間，除可規劃Ｕ型車道進出，還可劃設計程車專區、接送車輛臨停區；建興路二段式左轉的機車，也可彎入站前車道再進入待轉區。台1線新興路禁止停車，同時應該重新檢討中央分隔島和車道的配置，使路口左轉專用車道，與直行的兩線道都能暢行無阻。

台鐵新豐車站前台1線新興路與建興路段，尖峰時段左轉車潮多，加上站區缺乏接送車輛臨停區，常使交通大打結；縣議員何智達建議新竹縣政府積極研擬新豐車站門面改善計畫。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣議員何智達說，新豐車站站前腹地大卻沒有好好利用，多處高高低低的台階，造成老人、小孩、殘障人士通行困難。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣議員何智達說，新豐車站站前腹地大卻沒有好好利用，多處高高低低的台階，造成老人、小孩、殘障人士通行困難。（記者廖雪茹攝）

新竹縣議員何智達說，新豐車站站前腹地大卻沒有好好利用，高台長期遭人隨意停放腳踏車，形同另類停車場。 （記者廖雪茹攝）

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