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    首頁　>　生活

    長照機構疫情擴大 累計確診超過6千人

    揮中心統計，國內包含長照、護理、精復、社福等住宿型機構共有665家出現住民或工作人員確診情況，累計1958名工作人員、4268名住民確診，死亡至少42人，更新數字待估計，初估致死率約1%。（圖由指揮中心提供）

    揮中心統計，國內包含長照、護理、精復、社福等住宿型機構共有665家出現住民或工作人員確診情況，累計1958名工作人員、4268名住民確診，死亡至少42人，更新數字待估計，初估致死率約1%。（圖由指揮中心提供）

    2022/05/19 15:47

    〔記者林惠琴／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心統計，國內包含長照、護理、精復、社福等住宿型機構共有665家出現住民或工作人員確診情況，累計1958名工作人員、4268名住民確診，死亡至少42人，更新數字待估計，初估致死率約1%。

    各地長照機構陸續傳出群聚感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，最新統計相關機構有665家出現確診個案，包含1958名工作人員、4268名住民確診，死亡人數待進一步統計，但截至5月16日公布的數字有42人，初估致死率約1%。

    媒體詢問死亡個案包含用藥情形，羅一鈞解釋，每週都會確認染疫死亡個案的情形，但是否為長照機構住民，不是第一時間的通報資料就可以分辨，有無用藥也需要取得完整病歷才能知道，因此必須進一步彙整相關訊息，才能夠說明。

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