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    頻槓中央自稱不愛表演 柯文哲：雙北建議中央後來「每件都照抄」

    台北市長柯文哲今前往自由廣場防疫急門診了解運作情形。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲今前往自由廣場防疫急門診了解運作情形。（台北市政府提供）

    2022/05/19 15:41

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市、新北市頻頻因疫情問題槓上中央，民進黨副秘書長林鶴明認為，有問題應直接電話溝通，勿政治口水表演；對此，台北市長柯文哲今表示，自己與新北市長侯友宜都是「務實、不是愛表演的人」，過去也透過副市長黃珊珊與中央保持聯繫，不會故意「搗蛋」，並稱事實證明，雙北所提出的，中央後來「每一件都照抄了」。

    中央責請台北榮總於本週開設自由廣場防疫急門診，柯文哲今前往了解運作情形，而日前染疫的黃珊珊解隔首日也陪同到場。

    對於林鶴明的說法，柯文哲自稱與侯友宜都是「務實、不是愛表演的人」，而侯本人會打電話給衛福部長陳時中，北市則由黃珊珊與中央聯繫，都有持續溝通並提供很多意見，並非如林鶴明所言不溝通。

    柯文哲指出，因雙北首當其衝面對疫情，新北壓力又最大，因此侯友宜過去提出包括快篩陽就給藥、放寬隔離限制等意見，但也因雙北先擋在前頭，或許中央一開始無法感受到台北及新北市府承受的壓力，但隨著各縣市疫情慢慢上升，雙北提出的建議中央後來也均採納。

    柯文哲説，雙北不會故意「搗蛋」，因在第一線面對問題，總要設法解決，因此不要一直認為雙北在搗蛋，事實證明，雙北所提出的，中央後來「每一件都照抄了」。

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