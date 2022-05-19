BNT兒童疫苗預計5/25開打 衛福部估疫情高峰在5月下旬

衛福部表示輝瑞兒童疫苗預計25日起開打，估疫情高峰在5月下旬。圖為疾管署長周志浩今赴政院報告疫情及相關應處作為。（記者李欣芳攝）

2022/05/19 12:32

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗77.76萬劑已在本週一抵台，衛福部今天在行政院院會提出報告表示，這次總共採購220萬劑BNT兒童疫苗，有關接種日期，疾管署長周志浩表示，預計自5月25日起提供5到11歲兒童接種，此外，衛福部也評估本土疫情進入廣泛社區流行，病數持續快速增加，預估高峰會落在5月下旬。

衛福部今天上午在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。報告指出，本土病例近一週自12日至18日新增47萬5497例，較前一週5日至11日的30萬2597例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加；至於境外移入病例近一週雖下降，但仍具風險。

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衛福部透過新聞稿表示，全球疫情有回升跡象，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬，請各部會及中央與地方政府間務必加強溝通相關應處措施，為疫情變化預作準備。

衛福部呼籲，台灣正處於與疫共存的路上，政府將持續考量風險控管及維持公衛防疫量能，逐步減輕剛性防疫措施，民眾亦須配合相關規定，高風險族群應盡速完成接種疫苗，攜手降低疫情衝擊，早日進入正常生活。

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