「粉紅超跑」明起駕 賴清德建議香燈腳「今可以先快篩」

副總統賴清德，今天一早前往參拜，恭祝白沙屯媽祖8天7夜進香活動圓滿平安。（白沙屯拱天宮提供）（記者彭健禮攝）

2022/05/19 12:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖婆南下北港朝天宮進香，將於明天凌晨2點出發。副總統賴清德，今天一早前往參拜，恭祝白沙屯媽祖8天7夜進香活動圓滿平安；他肯定拱天宮廟方對於進香防疫的用心，同時呼籲參與的香燈腳，若有發燒、流鼻水、咳嗽等身體不適狀況，不要勉強參加，並建議今天可以先自行快篩。

賴清德於今天上午9點，前往白沙屯拱天宮參拜，恭祝進香平安、圓滿成功、拱天宮香火鼎盛，也祈求媽祖婆庇佑台灣國泰民安、風調雨順，及疫情早日結束，讓人民恢復正常生活。此外，蔡英文總統也預計下午3點到拱天宮參拜，並參與淨轎。

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賴清德也向拱天宮主委洪文華所率領的管委會團隊表達敬意，他說，疫情期間要如期舉辦大型活動，困難重重，但廟方用心防疫，讓傳承了數百年的活動，能夠順利進行，是非常非常不容易。

賴清德表示，尤其今年報名參加跟隨媽祖婆南下進香的人數，較過去更為盛大，而報名參加今年拱天宮進香的香燈腳，需打滿3劑疫苗，廟方才會發放「壬寅防疫有3．進香安全OK」的臂章。

賴清德同時呼籲參與的香燈腳，若有發燒、流鼻水、咳嗽等身體不適狀況，不要勉強參加，並建議今天可以先自行快篩。過程中，也遵守疫情指揮中心規定，隨時注意自身健康情況，讓大家共同來完成這次的進香圓滿的目標。

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