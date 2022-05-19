為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大甲溪流域污水整治最後一哩路 1.6億興建谷關污水下水道系統

    台中市政府推動谷關污水下水道系統，經和平區哈崙台部落投票，獲得部落同意支持，預計今年動工，兩年內完工。（水利局提供）

    台中市政府推動谷關污水下水道系統，經和平區哈崙台部落投票，獲得部落同意支持，預計今年動工，兩年內完工。（水利局提供）

    2022/05/19 10:19

    〔記者歐素美／台中報導〕為提升大甲溪流域水質及谷關地區環境品質，台中市政府推動谷關污水下水道建設，日前經和平區公所協助在哈崙台部落召開部落會議，投票結果同意興建，預計將斥資1億6千萬元，於今年發包興建，水利局表示，工程將結合在地原住民文化意象，預計2年內完工，完成大甲溪流域沿線污水整治最後一哩路。

    水利局表示，目前大甲溪水質主要是靠梨山、環山及石岡壩等污水系統維持，市府為進一步改善大甲溪流域水源保護區水質，完成大甲溪流域沿線污水整治最後一哩路，將進行谷關污水系統管線工程，工程包含十文溪聚落及谷關風景區兩系統，將於今年啟動水資源回收中心興建及用戶接管工程發包作業，建設經費約1億6千萬元，水資源回收中心將建於谷關風景區入口，外觀設計融合在地文化景觀，加強原住民族文化意象。

    水利局指出，谷關污水下水道工程因周邊皆為原住民族土地及部落，如需從事土地開發、資源利用，需取得原住民族或部落同意或參與，去年7月依據「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」展開部落諮商，並於今年4月17日由和平區公所協助於哈崙台部落召開部落會議，投票結果同意興建。

    水利局感謝當地哈崙台部落的支持，興建谷關污水下水道系統將有助於改善大甲溪水質及居民環境，後續也將持續邀請地方單位共同參與，共同完成污水下水道建設。

    水利局透過部落會議，推動谷關污水下水道興建工程。（水利局提供）

    水利局透過部落會議，推動谷關污水下水道興建工程。（水利局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 環評大會拍板進二階環評
    2022/04/13 17:34

    大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 環評大會拍板進二階環評
    淡水水資源回收中心第三期擴建啟用 日處理量增1.4萬噸
    2022/04/11 13:01

    淡水水資源回收中心第三期擴建啟用 日處理量增1.4萬噸

    血糖不小心失控！隱形殺手找上門！
    保護近百公頃農田 大甲溪高灘地邊坡培厚5月完工
    2022/04/08 14:20

    保護近百公頃農田 大甲溪高灘地邊坡培厚5月完工
    大甲溪驚見浮屍！疑釣客落水亡 警追查身分
    2022/04/04 16:51

    大甲溪驚見浮屍！疑釣客落水亡 警追查身分

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播