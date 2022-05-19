大甲溪流域污水整治最後一哩路 1.6億興建谷關污水下水道系統

台中市政府推動谷關污水下水道系統，經和平區哈崙台部落投票，獲得部落同意支持，預計今年動工，兩年內完工。（水利局提供）

2022/05/19 10:19

〔記者歐素美／台中報導〕為提升大甲溪流域水質及谷關地區環境品質，台中市政府推動谷關污水下水道建設，日前經和平區公所協助在哈崙台部落召開部落會議，投票結果同意興建，預計將斥資1億6千萬元，於今年發包興建，水利局表示，工程將結合在地原住民文化意象，預計2年內完工，完成大甲溪流域沿線污水整治最後一哩路。

水利局表示，目前大甲溪水質主要是靠梨山、環山及石岡壩等污水系統維持，市府為進一步改善大甲溪流域水源保護區水質，完成大甲溪流域沿線污水整治最後一哩路，將進行谷關污水系統管線工程，工程包含十文溪聚落及谷關風景區兩系統，將於今年啟動水資源回收中心興建及用戶接管工程發包作業，建設經費約1億6千萬元，水資源回收中心將建於谷關風景區入口，外觀設計融合在地文化景觀，加強原住民族文化意象。

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水利局指出，谷關污水下水道工程因周邊皆為原住民族土地及部落，如需從事土地開發、資源利用，需取得原住民族或部落同意或參與，去年7月依據「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」展開部落諮商，並於今年4月17日由和平區公所協助於哈崙台部落召開部落會議，投票結果同意興建。

水利局感謝當地哈崙台部落的支持，興建谷關污水下水道系統將有助於改善大甲溪水質及居民環境，後續也將持續邀請地方單位共同參與，共同完成污水下水道建設。

水利局透過部落會議，推動谷關污水下水道興建工程。（水利局提供）

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