疫情曲線如丘陵 李秉穎推估：台灣9月有望正常生活

對於有專家推估台灣疫情6月就會降溫，李秉穎認為，6月可能會出現「轉折點」。（彭博，本報合成）

2022/05/19 10:18

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情未見峰點，對於這波疫情何時降溫各方看法不同，台大兒童醫院主治醫師、ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎今（19日）指出，近日觀察國人自主防疫意識高，公共場所人潮剩下2成，疫情曲線可能走向「丘陵」而非「高峰」，好處是可保存醫療量能，不過疫情時間也會拉得比較長。李秉穎認為，疫情6月可能會出現「轉折點」，但台灣可能要到9月才有望恢復正常生活。

李秉穎今天接受廣播節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，對於先前台北市長柯文哲曾預估5月18日單日確診數恐達到50萬、並考慮軟封城，李秉穎直言不敢推斷這波疫情的高峰在哪，因為確診數受到很多因素影響，例如民眾的自主防疫意識。

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李秉穎指出，若根據模型推估，在病毒開始流行後會有指數型的上升，一下子就會衝到幾十萬的確診病例，「但我從來不太相信模型推估」，因為人會有所調適，例如近日觀察，民眾不只戴口罩，也不去人潮壅擠的地方，這都會影響確診數，但這對台灣來說是好的！

李秉穎進一步說明，現在防疫目的是避免重症風險及降低死亡率，這不僅是基於保護民眾，也是保護醫療機構，重症死亡人數不要一下子衝太高，才能維持必要的醫療量能，使醫療體系不會對其他非新冠疾病的處置能力產生影響。

不過確診數攀升速度慢是否「群體免疫」的時間反而拉長？李秉穎認為是有可能，以國際經驗來看，亞洲國家，包括日本、韓國的疫情持續時間約是4個月，比歐美國家約3個月來得長，台灣疫情可能會像「丘陵」一樣慢慢爬升、慢慢下降。

對於有專家推估台灣疫情6月就會降溫，李秉穎認為，6月可能會出現「轉折點」，也就是疫情從高峰開始往下降，但不代表6月就能讓所有防疫措施恢復到正常生活的水準，若要像新加坡、日、韓一樣恢復常態，推算可能要到9月。

李秉穎今天上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪。（記者邱芷柔翻攝）

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