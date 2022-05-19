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    直擊「郭董電巴」在台南 路人喊好酷

    Model T在台南正式上線服務。（記者洪瑞琴攝）

    Model T在台南正式上線服務。（記者洪瑞琴攝）

    2022/05/19 09:49

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕鴻華科技首部電動巴士Model T，已正式上線加入大台南公車服務行列，行駛5路路線，銀灰亮眼外觀趴街，讓不少民眾驚艷，直喊這部車「好酷，好漂亮」！

    這部Model T往返行駛永康區桂田大飯店到東區台南市立醫院，搭乘的學生說座位舒適，「大車外觀沒有凸起後視鏡很炫」，也有乘客說，感覺比較安靜，希望台南能再多幾部電動巴士。

    Model T是鴻海集團與裕隆集團合資成立的鴻華先進科技所開發的首款電動公車，標榜智能科技先進設計，府城客運引進加入大台南公車服務行列。由於5路已有其他電動巴士行駛，讓公車迷很好奇為何對這條路線情有獨鐘。

    府城客運表示，5路路線經過多所學校與醫院，搭乘人數較多，可以服務廣大民眾，加上充電停車場在永康區，因此先選這條營運服務，未來計劃再引進15部，而且這部電巴行駛續航力不錯，「充一次電就可以跑一整天」。

    南市交通局表示，Model T跟其他電動巴士放在相同路線營運，也可以互作比較分析，收集更多資料以利提升台南交通環境，已向中央提報今年度公車汰舊換新補助計劃，尚待審核中。

    Model T行駛5路，有不少學生通勤族搭乘。（記者洪瑞琴攝）

    Model T行駛5路，有不少學生通勤族搭乘。（記者洪瑞琴攝）

    Model T（右）與其他電動巴士（左）行駛街頭，宛如競美。（記者洪瑞琴攝）

    Model T（右）與其他電動巴士（左）行駛街頭，宛如競美。（記者洪瑞琴攝）

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