勞動節出勤3806人敘獎 台鐵局：以基層、中階主管為主

獎勵勞動節出勤人員，台鐵局表示，逾3800人可敘獎，以基層、中階主管為主。（資料照）

2022/05/18 22:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣鐵路工會發起五一勞動節不加班，導致台鐵表定列車全部停駛，後續僅11名司機員出來加班，並透過高鐵、客運、公車及使用遊覽車來開行類火車疏運，交通部長王國材日前指示台鐵局、公路總局、台灣高鐵公司、交通部路政司等單位，針對疏運有功人員應敘獎。台鐵局表示，經各單位彙整當天出勤協助疏運名單，初步規劃最高層級只到處長級以下，主要是基層、中階主管敘獎，總計逾3800人，是近年敘獎規模最大的一次。

台鐵局副局長馮輝昇表示，當初五一疏運計畫是交通部整合推動，後續交通部有討論各單位人員敘獎原則，並委由各單位自行辦理敘獎作業；目前經各單位彙整與統計後，記功2次的有17人、記功1次124人、嘉獎2次377人、嘉獎1次3288人，總計3806人。

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對於詢問記功2次的人員有哪些？馮輝昇說，像是機務處科長，他花了很多時間規劃、安排、協調、遊說，最後才有11名司機員願意出勤上班，是台鐵當天能夠開出18列次的關鍵人物；其餘則是製作疏運計畫的同仁與主管等；另外，當天出來上班的司機員，初步安排當是記功1次。而這波敘獎主要都是針對基層與中階主管，高階主管原本雖然有要敘獎，但後來考量外界觀感，目前仍在討論當中。

台鐵局目前正循程序進行中，後續還要經過台鐵考成會討論，確定後就會依照規定核定各單位人員獎勵，預計最快5月底前能夠為五一出勤人員敘獎表揚。

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