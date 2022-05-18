為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教部調查高苑虧損5.4億 發函董事會未改善最重聲請解散

    高苑科技大學爆發校長帶領全體教職員跟董事會對抗，教育部今則表示，該校虧損已5.4億元，已要求限期捐資改善。（資料照）

    高苑科技大學爆發校長帶領全體教職員跟董事會對抗，教育部今則表示，該校虧損已5.4億元，已要求限期捐資改善。（資料照）

    2022/05/18 19:44

    〔記者吳柏軒／台北報導〕高苑科技大學今（18日）由校長領頭，踢爆該校董事會干預校務、違背捐資承諾；董事會則反控校長財務支出浮濫等；對此，教育部今晚指出，高苑虧損累計達5.4億元，據此要求董事會捐資1.5億元解決財務短絀，但期限到仍未捐資，已列專案輔導學校，未來若未限期改善，最重將向法院聲請解散董事會。

    高苑科大校長、主任秘書等今對外發布，指控董事會干預校務，違背捐資承諾，刻意讓該校列入專輔學校，並不斷要求校長去職，威脅移送檢調等；董事會則澄清，已籌措資金，但發現校長財務支出浮濫，無視師生權益，在財務運作監理機制改善前，不能讓資金被恣意揮霍。

    面對高苑問題，教育部今晚表示，該校因106學年度至109學年度決算連續出現虧損，累計5.4億元，造成財務狀況惡化，到今年1月底已無可用資金，因此要求其董事會在期限內捐資1.5億元，不料董事會仍未分期在3月14日前捐資3千萬元，因此3月28日將該校列專案輔導學校。

    教育部說，考量學校可用資金不足，也要求該校董事會在4月提出捐資具體作法，假設若未完成而影響高苑科大正常運作，教育部將依私校法先對董事長裁處罰鍰，如仍未改善，將處各董事罰鍰。

    教育部表示，目前董事會提出5月28日設立信託專戶存入5千萬元，若董事會再度違背承諾，將依私校法25條聲請法院解散全體董事職務。

    教育部也說，高苑科大除因財務問題被列為專案輔導學校外，日前亦發生境外生招生及教學相關缺失，未來除了財務問題外，也要通過境外生教學品質查核，才能解除專案輔導。

    也因高苑列入專輔，教育部未來將請私立學校退場審議會認定公告後，立即加派教職員、學生及學者專家至少3人擔任董事進駐，且改善期不得超過1年，若逾期可命高苑全部停招，同時解除全體董事職務，改派新董事處理該校後續停辦即解散事宜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高苑科大控干預校務 董事會︰校長汙衊造謠、財務支出浮濫
    2022/05/18 19:11

    高苑科大控干預校務 董事會︰校長汙衊造謠、財務支出浮濫
    高苑科大指控董事會干預校務 刻意讓學校列入專輔學校
    2022/05/18 15:46

    高苑科大指控董事會干預校務 刻意讓學校列入專輔學校

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    高苑科大菲籍生控訴 被壓榨像乳牛
    2022/05/07 05:30

    高苑科大菲籍生控訴 被壓榨像乳牛
    血汗學工頻傳 教團︰應勒令停招 遏止亂象
    2022/05/07 05:30

    血汗學工頻傳 教團︰應勒令停招 遏止亂象

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    高苑科大爆外籍生淪學工 私校工會：教育部應命令停招
    2022/05/06 13:03

    高苑科大爆外籍生淪學工 私校工會：教育部應命令停招
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播