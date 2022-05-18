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    高苑科大控干預校務 董事會︰校長汙衊造謠、財務支出浮濫

    高苑科大今天指控董事會干預校務，透過政治力，以疑似詐騙手法一再違背捐資承諾，刻意讓該校列入專輔學校，並不斷要求校長去職，甚至以移送檢調為威脅。（記者蘇福男攝）

    高苑科大今天指控董事會干預校務，透過政治力，以疑似詐騙手法一再違背捐資承諾，刻意讓該校列入專輔學校，並不斷要求校長去職，甚至以移送檢調為威脅。（記者蘇福男攝）

    2022/05/18 19:11

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高苑科大今天控董事會干預校務，透過政治力，以疑似詐騙手法一再違背捐資承諾，刻意讓該校列入專輔學校，並不斷要求校長去職，甚至以移送檢調為威脅，董事會今天傍晚發出新聞稿澄清說，董事會已籌措資金，但發現校長對學校財務運作支出浮濫，完全無視全校師生權益，董事會希望與全校教職員一起討論，卻遭校方百般刁難拒絕。

    新聞稿指出，董事會全體董事成員自今年2月27日正式改組任職，15位成員懷著教育熱誠與使命感，希望能對高苑科大有所貢獻，原希望透過學校安排能與全校教職員一起討論，共同為高苑科大的未來而努力，卻遭校方百般刁難拒絕。

    董事會說，一直無法認識全校教職員同仁，更無法聽到同仁的聲音，董事會一直被排除在外，無法施展董事會對學校的理想抱負，如今聽聞校長持續對董事會汙衊造謠，讓董事會非常心痛。

    董事會指稱，就任以來發現校長對學校財務運作支出浮濫，完全無視全校師生權益，讓師生權益受到莫大傷害，衍生學校受教育部專案輔導，董事會已籌措資金，但在學校未有完善財務運作監理制度與改善計畫前，資金無法任由校部恣意揮霍，甚至損及同仁權益。

    董事會已在教育部指導下，成立專款專戶，保障全校教職員同仁權益，不會受到減損傷害，這是董事會給高苑科大每位教職員同仁、學生及社會大眾的承諾，董事會並強調，全力支持為學生和老師的權益抗爭，但如果只是為某人抗拒改變與戀棧職位而抗爭，是毫無意義的。

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