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    台北餘859空病床、出院大於住院數 柯文哲：撐過此波就可解封

    台北市長柯文哲今表示，台北市醫療量能尚足，故不採取防疫升級等舉動，盼依此繼續前進、撐過此波就可解封。 （台北市政府提供）

    台北市長柯文哲今表示，台北市醫療量能尚足，故不採取防疫升級等舉動，盼依此繼續前進、撐過此波就可解封。 （台北市政府提供）

    2022/05/18 18:26

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市今新增1萬2069例本土確診，市長柯文哲分析，濁水溪以南地區的確診數將持續上升，然雙北地區染疫情況未如預期攀升，可能原因包括PCR量能有限、快篩陽民眾自行隔離未PCR、雙北地區人流明顯下降等3因素所致，然實際感染數應更多，但北市醫療量能尚足，故不採取防疫升級等舉動，盼依此繼續前進、撐過此波就可解封。

    柯文哲今主持台北市防疫記者會指出，目前境外確診案例數相較本土確診已減少許多，顯示全世界的新增案例正在下降，而台灣正處於世界感染的最後一波，而從近期新增確診數研判，疫情從初期集中於首都生活圈已發散至中南部，包括台中、台南、高雄的確診數近期將逐漸上升。

    而雙北新增確診數則未如預期攀升，柯文哲認為，可能因素包括PCR量能有限、快篩陽民眾自行隔離未做PCR、雙北地區人流明顯下降等3因素所致，但估計實際感染人數應更多。

    柯文哲說，在各大醫院動員下，目前台北防疫專責病床數已達歷史新高的2508床，而空床數尚有859床，且5月16日的出院數比住院數多，因此整體醫療量能仍足夠，後續持續監看空床數，應足以應付目前局面，故不採取升級防疫等特別措施，盼以此繼續前進，平安度過洪峰、撐過此次疫情台灣就可解封。

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