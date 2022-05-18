為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    航海人員測驗月底登場 快篩陽、被匡列等不得應試

    交通部航港局5月28、29日舉辦今年度第二次航海人員測驗，圖為考生繳交健康關懷表示意圖。（航港局提供）

    交通部航港局5月28、29日舉辦今年度第二次航海人員測驗，圖為考生繳交健康關懷表示意圖。（航港局提供）

    2022/05/18 17:36

    〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部航港局5月28、29日舉辦今年度第二次航海人員測驗，兩試場為新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學，即日起於航海人員測驗專區開放下載測驗通知書及健康關懷表，而確診者、居家檢疫、快篩陽、被匡列、居家隔離以及額溫高於37.5度者不得應試。

    航港局提醒，請考生自行下載測驗通知書及健康關懷表，由於疫情嚴峻，請考生於考試期間確實遵守防疫事項，包括應全程配戴口罩、嚴禁試場內非必要之交談及移動、勤洗手消毒、口罩髒污或潮濕時應立即更換，用餐需在固定座位並使用隔板，用餐完畢立即戴上口罩，並下載使用「臺灣社交距離App」。

    航港局指出，測驗當日考生進入試區時，應配戴口罩及配合量測體溫，出示健康關懷表及本人身分證件，以利試務人員辨別身分；如果有「自主防疫」（未被依法限制外出）或身體不適等情況，也應在試區門口據實告知，以利安排於備用試場應試。

    為降低感染風險，考生如有以下情形之一，均不得參加測驗，包括確診者、居家檢疫者、快篩陽性未經PCR檢驗者或者未獲PCR檢驗結果者、屬確診者的同住密切接觸者（被匡列）或家中有居家照護確診者之居家隔離期間（3+4居家隔離前3天）；當日經量測體溫額溫高於37.5度或耳溫38度或以上者。

    考生若為確診者的同住被匡列密切接觸者，或家中有居家照護確診者之自主防疫期間（3+4居家隔離後4天，或者0+7的後7天），將啟用備用試場，這次測驗禁止考生親友陪考，特殊需求者可事先申請。

    航港局指出，考生若因傳染病防治法規定之隔離或檢疫措施無法應試者，須檢具證明文件，於測驗前後10天內向航港局申請退費。相關資訊可至交通部航港局第二代航港單一窗口服務平臺MTNet2.0航海人員測驗管理子系統 （網址https://el.mtnet.gov.tw/EL/EL010101/Index） 查詢。若參測資格為暫准報名者，測驗當天需攜帶相關學分證明文件至試務辦公室辦理資格驗證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情逆勢成長 遊艇玩家10年成長21倍！
    2022/04/07 11:53

    疫情逆勢成長 遊艇玩家10年成長21倍！
    白沙岬燈塔南洋杉遭「砍頭」 航港局祭處分
    2022/03/23 18:58

    白沙岬燈塔南洋杉遭「砍頭」 航港局祭處分

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    科大生考上一等船副 畢業後月薪上看15萬
    2019/08/11 05:30

    科大生考上一等船副 畢業後月薪上看15萬
    一圓航海夢！70歲老翁不服老考上一等管輪
    2018/03/18 11:18

    一圓航海夢！70歲老翁不服老考上一等管輪

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播