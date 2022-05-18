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    關懷中心電話「被打爆」 北市府官網設防疫專區供問答查詢

    台北市政府官網首頁開設「COVID-19防疫專區」，內有包括確診者、檢疫者、接觸者、防疫急門診、家用快篩等12類別問答資訊。（台北市政府提供）

    台北市政府官網首頁開設「COVID-19防疫專區」，內有包括確診者、檢疫者、接觸者、防疫急門診、家用快篩等12類別問答資訊。（台北市政府提供）

    2022/05/18 17:13

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市累計近7萬名確診者居家照護中，市長柯文哲表示，各區級關懷中心每日因應各種問題「電話快被打爆」，因此於北市府官網首頁開設「COVID-19防疫專區」，內有包括確診者、檢疫者、接觸者、防疫急門診、家用快篩等12類別問答資訊，將每日即時更新內容，請民眾自行先上網查詢，以減輕區公所工作負擔。

    柯文哲今主持北市防疫記者會時指出，因北市累計近7萬名確診者居家照護中，且持續累積中，大家都有許多問題，紛紛打電話區級關懷中心詢問，導致各中心每天「電話快被打爆」，因此於市府官網首頁開設「COVID-19防疫專區」網站，列出常見問答。

    柯文哲指出，此專區內有分為確診者、居隔者、快篩陽性、接觸者、入境者、老師學生、防疫急門診、車來速、家用快篩等12項類別，可依個人需求點入查詢常見問答，也可透過e-mail文字訊息詢問

    柯文哲說，因疫情持續變化，中央每日也推出新防疫規定，因此該專區將採每日即時更新，提供最新資訊集中於一網站內，呼籲民眾有問題先自行上網查閱，每人少打一通電話、每天就可省下數萬通，區公所才不致於垮掉，並可有餘力投入其他工作。

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