不敵連日雨勢 竹縣歷史建築舊內灣派出所部分屋頂垮了

新竹縣歷史建築「舊內灣派出所」今天下午屋頂塌了一大塊。（竹縣府文化局提供）

2022/05/18 20:35

首次上稿 15:23

更新時間 20:35

〔記者黃美珠／橫山報導〕被列歷史建築的新竹縣「舊內灣派出所」今天下午2點15分突然「轟」的一聲，發生舊派出所員警值班台上方屋頂坍塌，造成地方震驚。橫山鄉長張志弘立刻通知縣府，文化局副局長林益洲火速趕往勘災，初步研判應是老建物年久失修不敵連日大雨所致，明天將緊急找廠商會勘如何在崩塌區上方搭設帆布、加強洩水以加固，避免災情擴大，後續將爭取文資局補助進行緊急搶修。

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張志弘說，崩塌的區域長、深都至少有8公尺。他擔心如果持續天雨，整棟歷建恐都將不保。

文化局勘災發現，崩塌區的大梁等木桁架都已塌陷，屋頂的日本瓦也散落破損。內裡的編竹夾泥牆局部有被波及崩落，外部的雨淋板牆也有傾斜現象，若再下雨，災情是有擴大之虞。

所以他們將先規劃在受災區上空搭帆布、加強洩水，避免災情擴大，後續會找輔導團會同文資工程專家最快下週勘查後擬定緊急搶修計畫，以爭取文資局補助進行災害緊急搶修。

文化局長李安妤說，舊內灣派出所因閒置，於去年7月1日由警局移交給文化局管理，文化局同步著手啟動修復與活化工作，已向財政部提案OT或ROT評估與規畫，期望加入民間力量活化建築。不過，由於舊內灣所的土地是國有財產署的，想要修復、活化必須先辦理移撥，移撥案初步已獲文化部支持，目前正辦理前置作業，也就是歷建的土地範圍地籍分割中。

這起意外，橫山鄉長張志弘說，今天下午2點15分，他住在內灣老街上、就位於舊的內灣派出所下方的姑姑看電視之際突然聽到「轟」的一聲巨響，還以為是養鴿者訓練所燃的鞭炮所致，但想想不太對勁，出外查看，赫然發現舊內灣所的屋頂坍塌了一大塊，所以立刻打電話通知他。

他覺得茲事體大，一邊通報縣府文化局，另一方面驅車到場勘災，不看還好，看了更煩惱，擔憂這棟歷建會不會就此整個化為廢墟，所以希望縣府文化局搶救的動作務必要快。

新竹縣政府文化局副局長林益洲（左）風塵僕僕趕到場勘查災情狀況。（竹縣府文化局提供）

舊內灣派出所員警值班台的上方屋頂坍塌，屋內大梁、木桁架倒塌。（竹縣府文化局提供）

新竹縣歷史建築、新竹縣橫山警分局舊內灣所今天下午疑似年久失修又不敵連日大雨，屋頂坍塌了1個大洞。（圖由張志弘提供）

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