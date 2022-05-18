中南部確診逐漸增 陳時中：台灣是一日生活圈、這是必然趨勢

衛福部長陳時中出席立法院社福及衛環委員會報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）

2022/05/18 09:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，近期中南部確診人數緩慢增加；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，台灣是一日生活圈，全國漸次會有染疫情況，「不能說是疫情往南部走，這是必然趨勢」。

陳時中今天出席立法院衛環委員會做業務報告，會前受訪時被問到國民黨質疑今年有200多人因武肺死亡，台北就有300多人火化，質疑有死亡黑數；陳時中說，從沒有隱瞞死亡黑數，也沒這個必要。

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另外，美國疾管局（CDC）更新台灣旅遊警示，升為高風險等級；陳時中說，這是本來就有的分級制度，我國現在確診人數多，等級也就提高。

另外，今天起65歲以上長者經過快篩陽性後且經過醫師評估，符合條件者就可由醫師開立口服抗病毒藥物；陳時中說，上週末經過專家會議討論後，隔天便和各縣市首長開會討論，大家都對這措施有共識，比較沒共識的是隔離天數，包括「0+7」、「3+4」等，但長者快篩陽性就給藥，這部分大家都有共識了。

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