中南部確診逐漸增 陳時中：台灣是一日生活圈、這是必然趨勢
2022/05/18 09:36
〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，近期中南部確診人數緩慢增加；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，台灣是一日生活圈，全國漸次會有染疫情況，「不能說是疫情往南部走，這是必然趨勢」。
陳時中今天出席立法院衛環委員會做業務報告，會前受訪時被問到國民黨質疑今年有200多人因武肺死亡，台北就有300多人火化，質疑有死亡黑數；陳時中說，從沒有隱瞞死亡黑數，也沒這個必要。
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另外，美國疾管局（CDC）更新台灣旅遊警示，升為高風險等級；陳時中說，這是本來就有的分級制度，我國現在確診人數多，等級也就提高。
另外，今天起65歲以上長者經過快篩陽性後且經過醫師評估，符合條件者就可由醫師開立口服抗病毒藥物；陳時中說，上週末經過專家會議討論後，隔天便和各縣市首長開會討論，大家都對這措施有共識，比較沒共識的是隔離天數，包括「0+7」、「3+4」等，但長者快篩陽性就給藥，這部分大家都有共識了。
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