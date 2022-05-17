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    0+7居隔新制上路 陳其邁：高市府局處首長仍採3+4

    高雄市長陳其邁（中）指出，市府局處首長被匡列密切接觸者，仍以採3+4居隔為原則。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁（中）指出，市府局處首長被匡列密切接觸者，仍以採3+4居隔為原則。（記者許麗娟攝）

    2022/05/17 21:54

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國內疫情嚴峻，中央今天（17日）放寬居隔規定，打滿3劑的確診者密切接觸者可採0+7天自主防疫，高雄市長陳其邁表示，市府局處首長會採取3天隔離+4天自主防疫為原則，進行防疫管控。

    陳其邁說，若市府局處首長本身有防疫工作，因為有些業務若會接觸醫護或者相關防疫工作，不能讓整個疫情指揮中心都有人確診，而影響疫情指揮中心的運作，所以採取3+4原則，若同住家人為確診者的密切接觸，或是本身為密切接觸者，都要通報秘書長，進行防疫的管控。

    衛生局簡任技正潘炤穎進一步說明，確診者收到中央流行疫情指揮中心發給的簡訊，會有一個附帶的網址，就是確診個案自主回報疫調系統，要回填居隔者資料，如果勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑並採自主防疫」， 就是採0+7自主防疫；若不勾選，3+4居家隔離和自主防疫，會取得居家隔離通知書。

    陳其邁指出，新制不溯及既往，從今天起確診者使用自主回報系統填報的同住對象都適用新制，但確診者仍是7天居家隔離+7天自主健康管理，國中生都沒有打第3劑疫苗也不適用0+7。同住家人完成3劑疫苗可選0+7或3+4，只要在自主回報疫調系統不要私選要自主防疫，仍可維持原來的3+4。

    0+7者會有3支快篩試劑，外出工作、採買生活必需品，須有2日內有家用快篩陰性的證明，有症狀時就快篩，並建議在家休息。

    確診者同住家人3+4、0+7的防疫規範。（高雄市政府提供）

    確診者同住家人3+4、0+7的防疫規範。（高雄市政府提供）

    確診者同住家人若私選「已完成COVID-19疫苗追加劑並採自主防疫」，將不會開立或收到居家隔離通知書。（高雄市政府提供）

    確診者同住家人若私選「已完成COVID-19疫苗追加劑並採自主防疫」，將不會開立或收到居家隔離通知書。（高雄市政府提供）

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