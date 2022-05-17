高雄基層診所「一站式服務」 65歲以上快篩陽可評估開藥

高雄市明起只要掛有「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」標誌或布條的合約院所，提供類族群快篩陽性看診、取藥一站式服務。（記者許麗娟攝）

2022/05/17 21:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市目前有500多家基層診所加入居家照護，市長陳其邁今（17日）在防疫記者會中指出，明起推動基層診所「一站式服務」照護方案，凡65歲以上長者、居家隔離、自主防疫、居家檢疫者快篩陽性，可直接到掛有「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」看診、視訊診療，經評估符合即可直接投藥。

陳其邁表示，高雄市有9家衛生所、97家核心藥局、19家醫療院所、268家診所，都可取得Paxlovid藥物，若常看的診所非抗病毒藥物合約院所，醫師開立處方箋後，也可到合約院所、藥局取藥，65歲以上長者快篩陽性、居家隔離、自主防疫、居家檢疫快篩陽性者，不用再PCR即可直接看診、直接領藥，是最快速的「一站式服務」。

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高雄市醫師公會理事長朱光興指出，65歲以上的長者只要是快篩陽性，就可以直接到診所去接受視訊評估確診與否，若有符合抗病毒的使用條件，馬上就可投以抗病毒，好處是可以在3至5天內提供抗病毒藥物，降低變成中重度發生率高達89%。若不符合使用抗病毒藥物，也可以經由診所給予其他的藥物，或釋出處方箋，同時啟動居家照護，整體而言，高雄市可以一站到底，在診所就可以得到完善的處置。

高雄市醫師公會賴聰宏榮譽理事長表示，明天開始，只要在診所有看到抗病毒藥物的合約診所布條或標誌，符合資格者都可以拿到抗病毒的藥，不管是醫院、藥局或診所，可就民眾方便的地點，由親友拿著醫生開的處方箋領取藥物。

高雄縣醫師公會常務理事林誓揚說，高雄很早就已經超前全國的部署，去年，衛生局就指定全市的西醫診所、牙醫診所、中醫診所都是指定通訊診療診所，而且幾個月前就把快篩試劑發給1100家基層診所，最近更有500家診所投入居家照護的行列，其中有200多家診所配置有抗病毒的藥物。

大家如果快篩陽性、甚至確診不用擔心和焦慮，65歲以上、居家檢疫、居家隔離、自主防疫4類人員因盛行率比較高，可找最熟悉的厝邊好醫師協助判讀，若醫病雙方對於陽性無爭議就是確診，符合條件可開立抗病毒藥物，或給予各種支持性療法，包括頭痛、發燒、咳嗽、流鼻水的藥物；如果醫病雙方對於確診陽性無共識，可再做一次快篩，如果二次都陽性應該就是確修，或是到社區篩檢站做PCR採檢。

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18日起，65歲以上長者、居家隔離、自主防疫、居家檢疫者快篩陽性，到高雄市「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」，可直接看診、取藥。（高雄市政府提供）

抗病毒藥物給藥原則。（高雄市政府提供）

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