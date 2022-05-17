新竹縣5~11歲兒童BNT最快5/25開打 意願調查書明發出

新竹縣5到11歲學童BNT疫苗最快25日開打，意願調查書會透過學校發給家長。（新竹縣政府提供）

2022/05/17 20:48

〔記者黃美珠／竹縣報導〕當前染疫高風險群的5到11歲兒童，在新竹縣到底何時有BNT疫苗可打？教育局說，最快25日就可以，明天會透過學校發出意願調查書給家長。12到17歲青少年第3劑BNT也同步在25日啟動，比照前2劑在校集中接種。至於滿5歲孩童，則由家長帶到指定合約醫療院所接種。

教育局長楊郡慈說，5到11歲兒童基礎劑的接種意願書，明天由學校學校發下，調查家長給孩子集中接種的意願。這份「Pfizer-BioNTech COVID-19 5~17歲接種須知及評估暨意願書」還請家長詳細閱讀，與孩子取得共識後填寫必要資訊，交由學校收回彙整統計，由衛生單位統一造冊安排接種。

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縣府說，衛生局將參考之前6到11歲莫德納疫苗校園接種作業排程和量能，統籌規劃妥適的接種對象，依不同年齡、劑型、劑量，分時段正確接種。

至於全縣去年47所公私立高中、國中共有95％、2萬5700多名12歲到17歲的青少年學生完成了BNT第1、2劑的接種，這次追加劑比照前2劑校園集中施打，但仍視自身需求和個人意願，自由選擇是否接種。教育局同樣請家長和孩子共同詳閱接種須知及評估暨意願書，確實了解疫苗接種後注意事項和可能發生的反應。

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