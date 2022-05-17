首奪世界機器人大賽分區冠軍 台南子弟在美秀台灣文化海報

台灣Skywalker Robotics 980S高中生賽隊代表舉台灣地圖、文化大海報與奧運會旗在美國機器人世界大賽上入場向國際秀出台灣文化之美。（醫師陳雨利、葉怡君夫妻提供）

2022/05/17 20:30

〔記者王俊忠／台南報導〕近日甫在美國達拉斯會議中心結束的VEX VRC金屬型機器人世界大賽，是世界最大型的機器人賽事，由全世界50個國家地區、2萬多支賽隊選出高中組820隊、初中組500隊前往同場競技。今年恢復實體賽事，台灣1支由台南等子弟組成的高中隊Skywalker Robotics 980S奪下世界賽分區總冠軍，寫下史上台灣首支賽隊以分區冠軍之姿闖進總冠軍前8強賽的空前紀錄。

980S高中賽隊隊長陳柏丞與主要隊員張崴誠、陳宣妤均有參加VEX機器人世界賽2~4年的豐富經驗，並年年在世界賽都有獲獎經歷；今年另有兩位成員王冠詠、游天睿並未飛美。在首日開幕式，980S賽隊以奧運會旗中華台北（Chinese Taipei）名義，代表台灣選手們參加入場遊行，隊員們還製作富有台灣文化色彩的大海報秀出Taiwan地圖與字樣，希望透過這國際場合讓世界更多國家人民看見台灣文化之美。

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台灣980S賽隊成員陳柏丞、陳宣妤的台南醫師父母陳雨利、葉怡君表示，此次賽事很精彩、一路峰迴路轉，980S隊經過10場排名資格賽後，與美國隊友ExothermicRobotics 917Z搭配，以第16種子聯盟黑馬之姿爆冷淘汰前世界全能總冠軍的第1種子隊伍，現場一片譁然、掌聲雷動。

接著在分區8強複賽首次出現在世界賽事中與對手170比170完全同分狀況，現場驚訝聲連連。隊長兼操控手陳柏丞沉著冷靜與聯盟隊友重新擬定策略，第2場對決以183比80大勝、挺進4強賽，奪下世界賽分區冠軍，選手們都開心跳起來！這使980S賽隊成為史上首支台灣賽隊在強敵環伺的實體賽中以分區第1種子冠軍之姿闖進總決賽前8強（也是唯一外國賽隊）。

偕兒、女隊員同赴美的帶隊教練葉怡君說，可惜在總決賽8強決戰最後幾秒，聯盟隊友不慎讓紅色環塔滑落平台失分落敗，止步於8強，但這已締造台灣賽隊在800多隊世界實體賽中獲得最高榮譽的紀錄！其他獎項，包括1分鐘技能賽最終摘下世界第8名、並以優異的機械設計與程式操控獲得裁判頒發驚奇獎（Amaze Award）。

台灣其他多所國中與高中隊伍，也分別在實體與線上遠端遙控賽事，都有優異表現與獲獎。

此次機器人世界大賽台灣選手們都接受台北駐美休士頓代表處處長康復文的鼓勵、並頒發總統蔡英文與副總統賴清德的賀電，鼓勵選手們朝機器人STEM領域努力、繼續為國爭光，這些優秀人才將是台灣科技產業繼續引領世界潮流不可或缺的一部分。

在美國首度摘下世界機器人大賽分區冠軍的台灣高中賽隊成員張崴誠、陳宣妤、陳柏丞（由左到右）。（醫師陳雨利、葉怡君夫妻提供）

台灣Skywalker Robotics 980S高中賽隊與台灣台中美國學校賽隊在美國達拉斯會議中心展位合影。（醫師陳雨利、葉怡君夫妻提供）

台灣台南等子弟組成的高中隊Skywalker Robotics 980S在美國參加世界機器人大賽，裁判在仔細評分。（醫師陳雨利、葉怡君夫妻提供）

在美國首度摘下世界機器人大賽分區冠軍的台灣高中賽隊成員張崴誠、陳宣妤、陳柏丞（由左到右）。（醫師陳雨利、葉怡君夫妻提供）

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