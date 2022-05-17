好險！加州教會槍擊案1死5傷 門諾前院長黃勝雄擦身而過

門諾前院長黃勝雄在2015年退休，目前常住美國南加州，據了解他與夫人都在爾灣長老教會固定聚會。（資料照，記者花孟璟攝）

2022/05/17 20:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕美國南加州橘縣的爾灣（Irvine）台灣基督長老教會當地時間15日下午1點半發生槍擊，造成台裔人士1死5傷慘劇；83歲的花蓮門諾醫院前院長黃勝雄2015年退休後返回美國，與太太定期參加爾灣長老教會聚會，臉書粉絲頁「TKH臺灣教會放送」引述黃勝雄夫人訊息指稱，「吃飯後勝雄說好熱，我們先回去」，不料剛離開就發生槍擊！

臉書粉絲頁「TKH 臺灣教會放送」今轉貼槍擊案新聞，並於留言表示，黃勝雄夫婦長期都在爾灣教會聚會，並引述前黃勝雄夫人傳來的訊息，「今天很可怕，舊牧師（爾灣教會前任牧師張宣信）去台2年，上週回來，今天200人出席聽道及主日學後，大家一起吃飯」、「吃飯後勝雄說好熱，我們先回去，剛離開大餐廳、有一陌生人進來開槍，1人死亡、6人受傷」！

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當時「舊牧師拿椅子砸他，2男生坐在他身上、師母（張牧師夫人）找繩綁腳、另1男弟兄壓制他」、「我們離開停車場已有2警車來教會，因為有人馬上報警」。黃勝雄夫人嘆「為過世的年輕人媽媽祈禱，他第一次來陪伴媽媽，父親半年前過世」。

今天一早槍擊案訊息傳回花蓮，認識黃勝雄的友人也在群組傳報平安訊息：「報告各位師長，昨台灣人教會重大槍擊案，前門諾院長黃勝雄夫婦在聚會完畢先離場，幸好沒有遇到此劫難」。

門諾醫院前院長黃勝雄專長腦神經外科，因受到門諾醫院美籍創辦人薄柔纜醫師的一句話「美國很近、花蓮很遠」所感動，1993年返台擔任門諾醫院院長、1997年成立門諾基金會，2004年卸任院長擔任門諾機構總執行長，成立門諾壽豐分院及護理之家，實踐耶穌「做在最小弟兄姐妹身上，就是做在主身上」的精神，也曾獲醫療奉獻獎、東台灣醫療奉獻獎的肯定！黃勝雄直到77歲時才辦理退休，2015年回美國定居南加州。

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