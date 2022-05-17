梅雨暫停！週三全台各地回溫放晴 局部偶陣雨

週三（18日）東北季風減弱、水氣減少，全台各地白天回溫，較過去幾日溫暖舒適。（資料照，記者羅沛德攝）

2022/05/17 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕週三（18日）起東北季風減弱，全台各地白天高溫將回升2至3度，較過去幾日溫暖舒適。也因為水氣減少，雖然整天都有不定時偶陣雨的機會，但大致上多雲偶見陽光，降雨也主要集中在東北部、東部及恆春半島。

中央氣象局預報，明（18）日清晨在中部以北、東北部仍稍有涼意，低溫將落在18至20度，其他地區則在21、22度之間；白天起各地將回溫2至3度，桃園以北及東半部將落在25、26度，其他地區則有27至29度高溫，整體都較前幾日溫暖舒適。

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降雨方面，雖然各地都有局部偶陣雨的機會，但雨區主要將限縮在基隆北海岸、東半部及恆春半島為主，以及午後可能因高溫而有局部短暫陣雨發生。全台各地大致為多雲、偶見陽光的天氣。

天氣風險公司預報，這一波梅雨鋒面影響台灣已經告一段落，水氣雲系已都東移至巴士海峽，週三、四處於天氣轉變階段趨於穩定，下一波變天須待週四後西南風及華南峰面是否合流而決定。

紫外線指數方面，18日新竹市、新竹縣、台南市、澎湖縣為紅色「過量級」，基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣為黃色「中量級」，其餘縣市皆為橙色「高量級」

空氣品質方面，18日中部、雲嘉南、連江、金門、澎湖空品區為「橙色」提醒等級，對敏感族群不健康；北部、竹苗、宜蘭、高屏為「黃色」普通級；花東空品區為「綠色」良好級。

此外，中央氣象局提醒，嘉義至桃園、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠區、金門、澎湖將有較強陣風，沿海活動須注意安全。

18日白天全台氣溫、降雨分布圖。（圖取自中央氣象局網站）

18日全台紫外線指數分布圖。（圖取自中央氣象局網站）

18日全台空氣品質分布圖。（圖取自環保署網站）

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