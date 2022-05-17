自由廣場「車來速」今上路 預約全滿每日估服務1200人

台北市中正紀念堂自由廣場「車來速」今日上路，可網路預約與現場排隊，上午6點就有民眾到現場等候，負責的台北榮總表示，現場可採檢1200人，並提供採檢、領藥一站式服務。（記者廖振輝攝）

2022/05/17 12:36

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市中正紀念堂自由廣場「車來速」今日上路，可網路預約與現場排隊，上午6點就有民眾到現場等候，負責的台北榮總表示，現場可採檢1200人，並提供採檢、領藥一站式服務。

北榮表示，自由廣場「車來速」於每日上午8點到晚上8點提供服務，預計每日服務1200人次，視實際運作及需要逐步提高服務量，希望快篩陽性的民眾能優先利用。

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北榮副院長李偉強指出，自由廣場「車來速」每日開放1200人，其中900人採線上預約，今日凌晨3點預約就已全滿，系統一度傳出當機，但已快速修復，其餘300人為現場排隊，早中晚每班各100名額，分別為上午8點到中午12點、中午12點至下午4點、下午4點至晚上8點，今日早上6點就有民眾到現場排隊，名額約在8點10分左右就已額滿。採檢站每小時會將檢體送回北榮，結果約一天內出爐。

北榮院長陳威明也表示，面對疫情關鍵時刻，期盼北榮上下團結一心，一起完成任務，有信心做好採檢工作。

現場大型篩檢站及急門診設在自由廣場大門正後方，採取一站式作業，共開放四線道同步進行，包括行人專用道、機踏車道、低乘載汽車道（2人以下）及高乘載汽車道（3人以上或有12歲以下兒童共乘）。

行人可由中山南路/愛國東路交叉口「國家戲劇院」旁通道進入，機車及腳踏車請由中山南路進入，汽車由愛國東路大孝門進入後遵循交通大隊的引導依序排隊。

抵達第一站可先出示健保卡，由北榮設計的資訊系統快速完成報到手續，有症狀的民眾由醫師問診後開立藥品，並特別在高乘載車道（兼親子車道）安排小兒科醫師問診，開立適合兒童劑量的藥品。

接下來車子緩步向前在第二站完成繳費，為了減少接觸鼓勵民眾優先使用悠遊卡、信用卡或現金付費，有醫師診察及領藥的費用是500元，若是單純採檢則不必付費。

完成繳費與領藥後進到第三站採檢，結束後就可回家等候簡訊通知核酸檢測結果，或是在「全民健保行動快易通／健康存摺」APP查詢報告。

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台北市中正紀念堂自由廣場「車來速」今日上路。（記者廖振輝攝）

台北市中正紀念堂自由廣場「車來速」今日上路，可網路預約與現場排隊。（記者廖振輝攝）

北榮表示，自由廣場「車來速」於每日上午8點到晚上8點提供服務，預計每日服務1200人次。（記者廖振輝攝）

北榮表示，自由廣場「車來速」於每日上午8點到晚上8點提供服務，預計每日服務1200人次。（記者廖振輝攝）

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