雲林大糧倉計畫將完工 爭設冷鏈倉儲及物流中心

雲林大糧倉計畫將完工，將爭取建置冷鏈倉儲及物流中心。（本報資料照）

2022/05/17 12:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕面積達200公頃的雲林大糧倉計畫工程將於5月底驗收，6月進行二期土地租賃契約簽訂；虎科大農業科技系主任戴守谷表示，未來將爭取建置冷鏈倉儲中心、50公頃智慧溫室及截切處理與冷鏈物流中心，以創造有機雜糧一條龍產銷。

台糖公司在雲林虎尾馬光農場打造面積廣近200公頃的有機集團栽培區，簡稱「大糧倉計畫」，由農糧署投入近3億4000萬元經費開發，工程分為兩期，第一期改善工程面積達39.57公頃，第二期改善工程將打造約157公頃的露天栽培區及短期葉菜類作物溫室栽培區，5月底工程可望驗收。

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戴守谷表示，大糧倉一期農地經地利改良後，園區內大豆（黑豆）、玉米、櫛瓜等作物生長狀況改善；而在園區農民招募部分，有74名農民報名有機專班，未來可以成為園區戰力。

戴守谷表示，未來希望在一期基地爭取建置冷鏈倉儲中心，並規劃在二期基地上建置50公頃智慧溫室及截切處理與冷鏈物流中心，以創造有機雜糧一條龍產銷，同時提供周邊就業機會，創造更高經濟規模；更提議園區內蓄水池新增調蓄池功能，以增加農業用水管道。

他並拋出第三期園區的構想，希望能串連褒忠產業園區、馬光畜殖場、大糧倉，打造「雲林大糧倉智慧農業與循環科技產業廊道」。

農糧署副署長姚志旺回應，針對虎科大團隊所提願景，目前需優先由台糖完成土地移交，未來會再針對方案項目、補助基準與方式等，與團隊再做細部討論；而第三期園區的提案，則建議俟一、二期園區發展達一定規模後，再做下一步討論。

立委蘇治芬表示，虎科大團隊應將目前二期基地規劃的智慧溫室，與生鮮截切、冷鏈物流中心做整併後，與農委會做進一步的討論，更可以與漢光果菜合作社、勇青合作社等合作社場合作，藉由整合各界資源，讓大糧倉計畫有更多維度、面向的發展前景。

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