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    雨勢稍歇！週三四暖熱 週末假日梅雨再襲

    今天白天東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐日回升，今晨雨勢也趨緩。（資料照）

    今天白天東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐日回升，今晨雨勢也趨緩。（資料照）

    2022/05/17 11:01

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（17日）白天東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐日回升，今晨雨勢也趨緩。預估下一道滯留鋒面將在週五（20日）前後影響台灣。中央氣象局簡任技正伍婉華說，目前正值梅雨季節，梅雨鋒面來之前感受暖熱，如同今天至週四的天氣，而鋒面報到則帶來較大雨勢感受又偏涼，因此這週天氣變化多，從事戶外活動要注意最新天氣預報。

    伍婉華說，上一道影響梅雨鋒面逐漸往東南方向移動，水氣減少許多，清晨至今降雨也緩和，只有東半部地區和西半部局部平地、山區有降雨情況，西邊乾空氣逐漸接近，各地降雨緩和，外島包括澎湖、金門、馬祖為多雲到晴有陽光，西半部轉為短暫陣雨後多雲，僅西半部山區、東半部平地會斷斷續續有降雨。

    中央氣象局觀測，今天清晨東北季風影響下還是冷，外島平地最低溫馬祖13.8度，本島為苗栗西湖14.9度，白天東北季風減弱，各地高溫比昨天回升，今天高溫馬祖回升到19度，桃園以北、東北部22度，竹苗花東以及澎金馬高溫約24、25度，中南部高溫約26、27度。

    今天白天開始溫度逐漸上升，明天清晨低溫再比今天回升3度，會下雨的東半部地區、澎金馬高溫比今天回升1、2度，北部回升2、3度左右。

    週三、週四白天各地高溫接近30度，感受溫暖偏熱；降雨部分，主要在東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，而大台北地區也有機會出現零星降雨，其他地區為雲量較多，且午後有局部短暫雷陣雨，範圍較小，也以偏山區為主。

    星期五開始有一道鋒面接近，週六至下週日在台灣上空影響天氣，各地有降雨機率。週五受到鋒面接近以及影響，預估馬祖、北部地區、基隆北海岸有短暫性陣雨或雷雨，其他地區局部性短暫陣雨或雷雨。

    週六、下週日鋒面再次籠罩台灣上空，假日兩天雨區擴大，澎金馬、西半部、東北部會有短暫性陣雨或者雷雨，其他地區短暫陣雨或雷雨，至於下一道鋒面帶來雨量預估，仍須持續觀測。下週一降雨稍緩，逐漸轉為東北風降雨的型態，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

    下週二至下週四大致為東北風的型態，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    中央氣象局簡任技正伍婉華說，梅雨鋒面來之前感受暖熱，預估下一道滯留鋒面將在週五（20日）前後影響台灣。（取自中央氣象局天氣預報直播）

    中央氣象局簡任技正伍婉華說，梅雨鋒面來之前感受暖熱，預估下一道滯留鋒面將在週五（20日）前後影響台灣。（取自中央氣象局天氣預報直播）

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