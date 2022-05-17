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    閒置空間亂丟廢棄物 東縣1年多受理141件陳情只罰2件

    閒置空間亂丟廢棄物，不但造成髒亂，更影響環境衛生，呼籲民眾發揮公德心免受罰。（記者陳賢義攝）

    閒置空間亂丟廢棄物，不但造成髒亂，更影響環境衛生，呼籲民眾發揮公德心免受罰。（記者陳賢義攝）

    2022/05/17 10:01

    〔記者陳賢義／台東報導〕閒置空間亂丟廢棄物，不但造成髒亂，更影響環境衛生，台東縣環保局表示這1年多來受陳情案件達141件，其中2件限期未改善開罰，各祭出1200元罰單，呼籲民眾發揮公德心，不要隨意棄置廢棄物到別人土地，也提醒土地所有人、管理人或使用人善盡維護管理責任，可加設圍籬、圍牆等防範遭人闖入棄置廢棄物，共同維護環境整潔衛生與市容環境品質。

    台東縣政府表示，台東連續2年入榜「全球最好客目的地」，除了熱情好客魅力以外，還有自然的美景、新鮮的空氣，吸引國內外許多觀光客持續到訪，因此縣府相當重視市容環境的整潔衛生，如因隨意棄置廢棄物造成環境污染及土地環境髒亂，不僅會影響在地生活及觀光遊憩的環境品質，也將讓觀光客留下不好的印象，呼籲民眾守法及發揮公德心。

    環保局表示，空地遭人棄置廢棄物容易造成環境髒亂、蚊蟲與蒼蠅孳生及老鼠出沒的問題，影響環境衛生及市容景觀，為能改善及提升環境品質，除了環依據廢棄物清理法相關規定執行公權力，也要提醒土地所有人、管理人或使用人定期巡視維護，並做適當圍籬、圍牆等設施，防止他人闖入棄置廢棄物。

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