傳確診醫護忙照顧陽性病人 染疫不快篩曝基層慘況

有護理師PO文分享，表示這波新冠疫情重創醫療院所，醫護人員也大量染疫，但仍必須上班照顧陽性病患，否則會造成醫護人力短缺。圖為示意圖。（法新社）

2022/05/17 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，醫護忙於承接大量病患，有護理師PO文分享，表示這波新冠疫情重創醫療院所，醫護人員也大量染疫，但仍必須上班照顧陽性病患，否則會造成醫護人力短缺，為此甚至有的醫護直接選擇不快篩，否則篩完照隔離政策走，只會讓醫療崩盤，第一線情況苦不堪言。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳在臉書分享，表示有護理師私訊他，分享目前在醫療現場遇到的情況，私訊截圖內容指出，「從醫院發生第一個案例，一個星期的時間，我們全院200多位病人被感染。且，醫護人員全部感染。」並指雖然醫護人員全部感染，但生病還是繼續上班，形成「確診護士顧陽性病人」的慘況，且政府規定居家隔離地址只能固定一個，不能醫院、家庭兩頭跑，讓醫院跳腳，因為每個護士都有家庭、小孩，最後達成共識，願意居家隔離地址寫醫院者，一天就有1千多元；願意上班者，1天有2千多元，才勉強募集到最基本的人力。

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該名護理師也指出，醫院掛號室，藥局也全部隔離，目前也要面臨門診停擺、病人面臨斷藥危機，護理師也批評政府隔離7天政策是美意，但整個醫療大亂、後續備案也沒有，直言「難怪很多醫院護理人員不快篩了，篩了只會讓醫療崩盤。」

陳玉鳳在分享相關內容時也指出，希望大家看見真的亂象逐一浮現，影響的同時是病人安全和護理人員職場安全問題。對於每天滾動式調整，她直言「受害最深的是第一線的醫療照護人員」，但相關的津貼費用，也沒有隨之滾動式調整。她也強調「很多護理人員也是有家庭小孩，這樣子工作環境，大家也很痛苦和很憂心」。

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有護理師PO文分享，表示這波新冠疫情重創醫療院所，醫護人員也大量染疫，但仍必須上班照顧陽性病患，否則會造成醫護人力短缺。（圖擷自臉書）

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