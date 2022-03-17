「100點快速偽裝彰化人的方法」 不專業小科普被讚爆論文等級

網路瘋傳由網紅Miso米守所寫的「彰化不專業小科普」100點，讓彰化人點頭如搗蒜，真心覺得是論文等級。（記者劉曉欣攝）

2022/03/17 23:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣沒山沒水沒特色？近來網路瘋傳網紅Miso米守所寫的「彰化不專業小科普」100點，彰化鄉親拍手叫好，連春節高掛「關心您尿尿地方」看板YouTuber「廉傑克曼」都留言讚嘆根本就是「彰化論文」等級！Miso米守說，他就是要讓大家知道彰化一點都不無聊！

Miso米守說，他在台中出生，但父母都是彰化人，後來為了要回二水家鄉陪伴長輩，高中選擇在彰化念書。父親在流動夜市擺攤，讓他從小就在各地夜市，聽到來來往往的客人談論各鄉鎮的特色，如今家人也還在員林、田尾、大村夜市賣「猛男牛排」，攤名由來就是他曾經去幫忙，天氣太熱就乾脆脫去上衣，打赤膊露出健身的結實肌肉。

請繼續往下閱讀...

Miso米守說，每次只要討論到台灣最無聊的地方，彰化縣總是前3名，他覺得這個說法太不公道，明明就是26鄉鎮市都有各自的特色與文化底蘊，讓他決定寫下彰化「不專業小科普」，原本只寫50點，把他知道或是看過寫出來，沒想到在個人臉書發表獲得熱烈迴響，也被瘋狂轉貼，許多人來留言或是提供更多訊息，讓他再補50點，剛好湊成「100點快速偽裝彰化人的方法」。

而這有關彰化「不專業小科普」當中第一點，就是彰化人才知道的台語順口溜，「社頭瘋（ㄒㄧㄠ）一半，鹿港死（ㄒㄧ）一堆，大村爛（ㄌㄨㄚˇ）一邊，二林紅（ㄤˊ）吱吱」，也就是「社頭有二分之一姓蕭，鹿港有三分之一姓施，大村有三分之一姓賴，二林有二分之一姓洪」，讓所有彰化人全都按讚。

「彰化不專業小科普」第二點則是「二林是海線，二水是山線」，這一點Miso米守有話說，因為他曾住在二水，每次常常都被誤會住海邊，只因為地名有個「水」，聽到這種誤解都會讓二水人與二林人翻白眼。

Miso米守說，第三點是早餐吃爌肉飯、肉粽、炒麵、碗粿、麵線糊是常態，因為每個彰化人都有爌肉飯的口袋名單，他每次回到彰化必吃爌肉飯，在台北只要想起了家鄉，就會尋尋覓覓去找爌肉飯來下肚。

而彰化從以前到現在從來不曾有過百貨公司，沒有大型電影院，全台灣最多富豪的鄉鎮市在員林市，全都寫到「不專業小科普」。Miso米守說，讓所有彰化人都一致認同的就是「彰化人被歸類南部會暴走」，彰化人會說正解「彰化縣是中部」，每次選舉，藍綠都會決戰濁水溪，就是決戰關鍵的彰化縣，讓他以身為彰化人為榮。

網紅Miso米守是彰化二水人，從小就在流動夜市長大，把聆聽到各地談話寫成「彰化不專業小科普」，讓彰化人拍案叫絕，他也會回彰化幫忙顧牛排攤，怕熱脫去上衣讓牛排攤有「猛男牛排」之名。（Miso提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法