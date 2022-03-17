為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雞肉恐短缺？陳吉仲曝完整函文：絕不允許為了進口 增防疫風險

    農委會主委陳吉仲說，國內雞肉供應非常充裕，有心人士刻意用不正確的產銷資訊，製造市場恐慌，藉此要求農委會放寬對外國雞肉的禽流感疫區認定標準。（資料照）

    農委會主委陳吉仲說，國內雞肉供應非常充裕，有心人士刻意用不正確的產銷資訊，製造市場恐慌，藉此要求農委會放寬對外國雞肉的禽流感疫區認定標準。（資料照）

    2022/03/17 23:28

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣區冷凍食品工業同業公會14日發函給農委會反映說，國內外都爆發禽流感，近期雞肉供給恐出現短缺，希望政府研議相關措施穩定民生所需。不過，部分有心人士僅揭露函文部分資訊，農委會主委陳吉仲今天（17）揭露函文下半段，公會建議台灣應該放寬禽流感疫區認定標準，陳吉仲強調，不可能為了進口雞肉增加我國防疫風險。

    農業網紅「Lin bay好油」在社群網路上貼出公會發給農委會的函文，事實上，函文有2張，網紅只張貼第1張，內容為公會反映會員指稱，國內外爆發禽流感，國產雞肉的供給量在短中期會減少，以及全球海運紊亂等導致塞港嚴重、原物料大漲等，認為近期雞肉供給恐出現短缺，希望政府研議相關措施穩定民生所需。

    陳吉仲今天白天指出，國內雞肉供應量充裕，也有足足可供應一個半月雞肉需求量的國產雞肉冷凍庫存，晚上10點他直接在臉書上貼出公會函文第2張內容，公會要求放寬禽流感疫區的認定標準，包含建議若有非商業農場確診禽流感，認為不要將該區列為疫區等。

    陳吉仲說，這是部分有心人士刻意用不正確的產銷資訊，製造市場恐慌，藉此要求農委會放寬對外國雞肉的禽流感疫區認定標準。他說，禽流感的防範與控制，是維護我國養雞產業最重要的工作之一，他絕不允許為了進口雞肉，增加台灣的防疫風險，傷害台灣雞農和消費者。

    隨著天氣回暖，以及農委會也盤點國內白肉雞的每週入雛量達460萬隻，陳吉仲說，雖然傳統上第2季是雞肉消費的淡季，不過母雞生產量上升，從4月開始每週還可以再增加10萬隻的供應量，加上近期小紅母土雞產量增加，和去年同期相比，每週增加近30萬隻，加上還有庫存量，即使面對烏俄戰爭帶來國際市場的不確定性，今年夏天供應絕對沒有問題。他說，正好可用高品質的國產雞肉替代進口雞肉，請消費者儘管放心。

    陳吉仲公布來函全文。（擷取自陳吉仲臉書）

    陳吉仲公布來函全文。（擷取自陳吉仲臉書）

    陳吉仲公布來函全文。（擷取自陳吉仲臉書）

    陳吉仲公布來函全文。（擷取自陳吉仲臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國禽流感疫情嚴重進口雞肉恐有缺口 農委會：國產雞肉可補上
    2022/03/17 16:37

    美國禽流感疫情嚴重進口雞肉恐有缺口 農委會：國產雞肉可補上
    農委會擬補貼遠洋漁船用油 陳吉仲：沒有這回事
    2022/03/17 11:43

    農委會擬補貼遠洋漁船用油 陳吉仲：沒有這回事

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    中南部天氣好 陳吉仲：雞蛋有望3月下旬供需平衡
    2022/03/17 10:06

    中南部天氣好 陳吉仲：雞蛋有望3月下旬供需平衡
    為「熟齡雞」找到新商機 畜試所開發加工調理包
    2022/03/15 22:26

    為「熟齡雞」找到新商機 畜試所開發加工調理包

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    農民買不到肥料？ 陳吉仲怒回：保證買得到不該製造恐慌
    2022/03/09 14:02

    農民買不到肥料？ 陳吉仲怒回：保證買得到不該製造恐慌
    口感像豬肉！畜試所力推「雞肉香腸」 可搶攻穆斯林市場
    2022/01/19 21:56

    口感像豬肉！畜試所力推「雞肉香腸」 可搶攻穆斯林市場
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播