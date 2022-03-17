雞肉恐短缺？陳吉仲曝完整函文：絕不允許為了進口 增防疫風險

農委會主委陳吉仲說，國內雞肉供應非常充裕，有心人士刻意用不正確的產銷資訊，製造市場恐慌，藉此要求農委會放寬對外國雞肉的禽流感疫區認定標準。（資料照）

2022/03/17 23:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣區冷凍食品工業同業公會14日發函給農委會反映說，國內外都爆發禽流感，近期雞肉供給恐出現短缺，希望政府研議相關措施穩定民生所需。不過，部分有心人士僅揭露函文部分資訊，農委會主委陳吉仲今天（17）揭露函文下半段，公會建議台灣應該放寬禽流感疫區認定標準，陳吉仲強調，不可能為了進口雞肉增加我國防疫風險。

農業網紅「Lin bay好油」在社群網路上貼出公會發給農委會的函文，事實上，函文有2張，網紅只張貼第1張，內容為公會反映會員指稱，國內外爆發禽流感，國產雞肉的供給量在短中期會減少，以及全球海運紊亂等導致塞港嚴重、原物料大漲等，認為近期雞肉供給恐出現短缺，希望政府研議相關措施穩定民生所需。

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陳吉仲今天白天指出，國內雞肉供應量充裕，也有足足可供應一個半月雞肉需求量的國產雞肉冷凍庫存，晚上10點他直接在臉書上貼出公會函文第2張內容，公會要求放寬禽流感疫區的認定標準，包含建議若有非商業農場確診禽流感，認為不要將該區列為疫區等。

陳吉仲說，這是部分有心人士刻意用不正確的產銷資訊，製造市場恐慌，藉此要求農委會放寬對外國雞肉的禽流感疫區認定標準。他說，禽流感的防範與控制，是維護我國養雞產業最重要的工作之一，他絕不允許為了進口雞肉，增加台灣的防疫風險，傷害台灣雞農和消費者。

隨著天氣回暖，以及農委會也盤點國內白肉雞的每週入雛量達460萬隻，陳吉仲說，雖然傳統上第2季是雞肉消費的淡季，不過母雞生產量上升，從4月開始每週還可以再增加10萬隻的供應量，加上近期小紅母土雞產量增加，和去年同期相比，每週增加近30萬隻，加上還有庫存量，即使面對烏俄戰爭帶來國際市場的不確定性，今年夏天供應絕對沒有問題。他說，正好可用高品質的國產雞肉替代進口雞肉，請消費者儘管放心。

陳吉仲公布來函全文。（擷取自陳吉仲臉書）

陳吉仲公布來函全文。（擷取自陳吉仲臉書）

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