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    「那些年這些歌」向防疫英雄致敬 小烏鴉陳宏銘親自送票

    「那些年這些歌」2022金門音樂會主唱人陳宏銘說，送票給防疫英雄，感謝他們戍守防疫第一線的辛勞。（記者吳正庭攝）

    「那些年這些歌」2022金門音樂會主唱人陳宏銘說，送票給防疫英雄，感謝他們戍守防疫第一線的辛勞。（記者吳正庭攝）

    2022/03/17 22:19

    〔記者吳正庭／金門報導〕文化部指導、愛秀演藝主辦的「那些年這些歌」2022金門音樂會，即將於19日晚上7點在縣文化局登場，主辦單位感念金門防疫英雄的辛勞，今天由主唱人陳宏銘代表，將部分音樂會門票贈送給衛福部金門醫院、縣警察局、縣消防局，向防疫英雄致敬。

    主辦單位表示，那些年這些歌金門音樂會安排3位唱將級歌手，包括前小烏鴉合唱團團員陳宏銘（被遺忘的時光唱作人）、伍浩哲（繁華攏是夢原唱人）、林瓊瓏（堆積原唱人），屆時將以「不插電」的現場演唱方式，分別詮釋國語、英語、台語的經典好歌，壓軸再由3位歌手共同演繹校園民歌，精彩可期。

    陳宏銘一早先後拜訪金門縣警察局、縣消防局、金門醫院致贈音樂會門票；他說，這兩年來，武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擺盪不定，金門仍能保持「零確診」，是非常不容易的事，專程將門票送給警、消、醫防疫英雄，邀請到現場，接受3位歌手以歌聲向英雄們致敬。

    主辦單位表示，因應歌迷需求，將保留部分門票於開演前1小時在演唱會現場販售。另外，透過金門縣政府社會處邀請大同之家和金門當地社福團體，一起聆聽「那些年這些歌」。

    「那些年這些歌」2022金門音樂會主唱人陳宏銘（右二）贈送音樂會門票給金門醫院，副院長董文雅（左二）代表回贈感謝狀。（記者吳正庭攝）

    「那些年這些歌」2022金門音樂會主唱人陳宏銘（右二）贈送音樂會門票給金門醫院，副院長董文雅（左二）代表回贈感謝狀。（記者吳正庭攝）

    陳宏銘（中）贈送「那些年這些歌」金門音樂會門票給金門縣警察局，由副局長翁誌宏（右）代表接受。（陳宏銘提供）

    陳宏銘（中）贈送「那些年這些歌」金門音樂會門票給金門縣警察局，由副局長翁誌宏（右）代表接受。（陳宏銘提供）

    陳宏銘（左）贈送「那些年這些歌」金門音樂會門票給金門縣消防局，由副局長呂英華（右）代表接受。（陳宏銘提供）

    陳宏銘（左）贈送「那些年這些歌」金門音樂會門票給金門縣消防局，由副局長呂英華（右）代表接受。（陳宏銘提供）

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