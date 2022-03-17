潮州之光！屏東潮州國中古典舞社團 全國學生比賽六連霸

潮州國中的「桴鼓護國之威震山河」舞碼，小小梁紅玉展現巾幗不讓鬚眉的英雌氣勢，一舉在今年全國比賽獲得第一。（校方提供）

2022/03/17 21:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州國中的古典舞社團傳承悠久，從2014年起已連續奪下數年全國第一，但前2年因為疫情關係，決賽皆停辦，今年復辦，全體學生在「桴鼓護國之威震山河」的舞碼中上下一心將士用命，學弟妹更完全美的助攻九年級生的最後一次機會，不僅奪下90分以上的特優，還高居全國第一，完成六連霸的霸業。

潮州國中雖處南屏東較熱鬧的地區，但仍無法脫離「不山不市」地區學校反而不易獲得資源的窘境，全校也有不少弱勢學生，因此校方積極培養多項社團、運動，營造學生在課業之外也同樣能在努力後獲得成就感的就學環境，其中古典舞社團更是享譽地方。

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校長林容如說，古典舞社團成立多年，成績皆佳，但可惜的是前2年全國賽皆因疫情停辦，讓準備以久的師生扼腕，今年好不容易辦成功，而這更是九年級的學生唯一一次比賽，所有學生都卯足全力練習，而除了每週一堂的社團課，她到處媒合資源，讓週末也有辦法聘請老師指導，而在所有師生努力下，果然不負眾望，再奪特優第一。

除學生的表演征服評審，指導老師駱欣雅的編舞同樣受到肯定，今年比賽所有國小到大學的舞碼中，她以著紅衣擂鼓助軍抵禦外侮的宋朝梁夫人（野史稱梁紅玉）為題，編出當時戰事為內容的「桴鼓護國之威震山河」，而這次也已是她第三度獲得最佳編舞獎，不過，駱欣雅謙虛說，舞碼編得再精采，都一定要透過學生的表演是否能完美呈現，很高興學生能將準備以久的努力在最重要的舞台表演出來。

林容如說，雖然是社團，但所有的道具及排練完全不馬虎，逼真的道具也成為全場焦點，但最要的是所有的學生都很爭氣，並珍惜上台的機會，尤其這個古典舞團的學生大多沒有舞蹈的基礎，但經過訓練以整齊陽剛的動作所展現的氣勢，許多評審是大讚根本看不出來只是社團，實在是很感謝評審青睞。

潮州國中的「桴鼓護國之威震山河」舞碼，在今年全國比賽獲得第一。（校方提供）

潮州國中的「桴鼓護國之威震山河」舞碼，在今年全國比賽獲得第一。（校方提供）

潮州國中的「桴鼓護國之威震山河」舞碼，在今年全國比賽獲得第一。（校方提供）

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