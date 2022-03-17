為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    未來10日天氣出爐！ 週日溫度回升 下週二冷空氣再襲台

    中央氣象局今（17日）日公布未來10日天氣預報。示意圖，與本新聞內容無關。（資料照）

    中央氣象局今（17日）日公布未來10日天氣預報。示意圖，與本新聞內容無關。（資料照）

    2022/03/17 22:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（17日）日公布未來10日天氣預報，並指出，週六（19日）東北季風減弱，下週日（20日）北台灣逐漸回升，不過下週二（22日）開始將有鋒面通過，北東轉為濕涼，這樣的天氣型態會持續到下週末。

    氣象局表示，週六清晨北部及東北部天氣較涼，白天起東北季風減弱，下週日、下週一（21日）台灣附近轉為偏南風環境，北台灣氣溫回升，白天再度溫暖；週六至下週一水氣偏少，各地大多為多雲的天氣，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨。

    氣象局指出，下週二鋒面通過及東北季風增強，降雨增多，北部及東北部天氣轉濕涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲。

    氣象局也說，下週三、下週四（23日、24日）東北季風及華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，北部及東北部天氣持續濕涼；北部地區有短暫雨，中部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。

    氣象局補充，下週日至下週二金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區也有局部霧或低雲發生的機率；另外，週六基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率。

    至於25日至27日的天氣，氣象局表示，北部及東北部天氣仍較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；此波冷空氣強度較強，唯後期天氣不確定性較大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鋒面接近！ 台中、彰化留意瞬間大雨、雷擊
    2022/03/17 20:02

    鋒面接近！ 台中、彰化留意瞬間大雨、雷擊
    水氣增多！賈新興曝光未來一週降雨分布+時機點
    2022/03/17 18:42

    水氣增多！賈新興曝光未來一週降雨分布+時機點

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    傍晚變天中部以北有雨 下週又一波溼涼鋒面接續來襲
    2022/03/17 09:33

    傍晚變天中部以北有雨 下週又一波溼涼鋒面接續來襲
    鋒面來襲中部以北變天！雨勢愈晚愈明顯
    2022/03/17 07:03

    鋒面來襲中部以北變天！雨勢愈晚愈明顯

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播