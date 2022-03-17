未來10日天氣出爐！ 週日溫度回升 下週二冷空氣再襲台

中央氣象局今（17日）日公布未來10日天氣預報。示意圖，與本新聞內容無關。（資料照）

2022/03/17 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（17日）日公布未來10日天氣預報，並指出，週六（19日）東北季風減弱，下週日（20日）北台灣逐漸回升，不過下週二（22日）開始將有鋒面通過，北東轉為濕涼，這樣的天氣型態會持續到下週末。

氣象局表示，週六清晨北部及東北部天氣較涼，白天起東北季風減弱，下週日、下週一（21日）台灣附近轉為偏南風環境，北台灣氣溫回升，白天再度溫暖；週六至下週一水氣偏少，各地大多為多雲的天氣，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨。

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氣象局指出，下週二鋒面通過及東北季風增強，降雨增多，北部及東北部天氣轉濕涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲。

氣象局也說，下週三、下週四（23日、24日）東北季風及華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，北部及東北部天氣持續濕涼；北部地區有短暫雨，中部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。

氣象局補充，下週日至下週二金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區也有局部霧或低雲發生的機率；另外，週六基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率。

至於25日至27日的天氣，氣象局表示，北部及東北部天氣仍較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；此波冷空氣強度較強，唯後期天氣不確定性較大。

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