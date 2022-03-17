新埔站扶梯過年限仍使用 北捷：國際上使用年限約30至40年

北捷下午召開記者會，針對設備維護與經費、新埔站扶梯調查進度說明。（記者蔡思培攝）

2022/03/17 18:31

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運新埔站一座往上運行的電扶梯3月11日無預警下滑，讓扶梯上約30名乘客摔成一團，造成4人受傷，事後遭質疑已超過行政院公布的16年扶梯使用年限。北捷今表示，最低使用年限並非汰舊年限，捷運是以20年作為期中大修期程，國際上電扶梯年限約在30至40年，若有異常狀況會修正更新年限。

北捷下午召開記者會，針對設備維護與經費、新埔站扶梯調查進度說明，北捷表示，經維護廠商拆解故障齒輪箱，發現該扶梯齒輪箱鏈盤固定鏈鬆動未準確到位，導致鏈條打滑，動力及馬達煞車力無法輸出；加上輔助煞車迴路異常無法立刻煞停，導致電扶梯下滑。

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北捷總經理黃清信以腳踏車舉例，如果腳踩踏板時軸心與齒輪分離，就無法將動力傳達到輪子，就會造成車子下滑，這次意外也一樣。

黃清信表示，國際上電扶梯使用年限約在30至40年，北捷約在20年會大翻修，第二周期就可能重置或汰換，未來會與國際廠商、過內專家討論期程，並進行重置汰換與保養。黃清信也說，電扶梯重置會考慮到安全性與可靠度，目前系統安全可靠度是99.72%，當可靠度達到較高風險的時候，就會採取重置。

黃清信也說，很多設備都有最低使用年限，但這是考量到會計上折舊價值，現在很多鋼骨都可超過年限，最低使用年限並非汰舊年限，在平常就要把維護做好。

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