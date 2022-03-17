為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新埔站扶梯過年限仍使用 北捷：國際上使用年限約30至40年

    北捷下午召開記者會，針對設備維護與經費、新埔站扶梯調查進度說明。（記者蔡思培攝）

    北捷下午召開記者會，針對設備維護與經費、新埔站扶梯調查進度說明。（記者蔡思培攝）

    2022/03/17 18:31

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運新埔站一座往上運行的電扶梯3月11日無預警下滑，讓扶梯上約30名乘客摔成一團，造成4人受傷，事後遭質疑已超過行政院公布的16年扶梯使用年限。北捷今表示，最低使用年限並非汰舊年限，捷運是以20年作為期中大修期程，國際上電扶梯年限約在30至40年，若有異常狀況會修正更新年限。

    北捷下午召開記者會，針對設備維護與經費、新埔站扶梯調查進度說明，北捷表示，經維護廠商拆解故障齒輪箱，發現該扶梯齒輪箱鏈盤固定鏈鬆動未準確到位，導致鏈條打滑，動力及馬達煞車力無法輸出；加上輔助煞車迴路異常無法立刻煞停，導致電扶梯下滑。

    北捷總經理黃清信以腳踏車舉例，如果腳踩踏板時軸心與齒輪分離，就無法將動力傳達到輪子，就會造成車子下滑，這次意外也一樣。

    黃清信表示，國際上電扶梯使用年限約在30至40年，北捷約在20年會大翻修，第二周期就可能重置或汰換，未來會與國際廠商、過內專家討論期程，並進行重置汰換與保養。黃清信也說，電扶梯重置會考慮到安全性與可靠度，目前系統安全可靠度是99.72%，當可靠度達到較高風險的時候，就會採取重置。

    黃清信也說，很多設備都有最低使用年限，但這是考量到會計上折舊價值，現在很多鋼骨都可超過年限，最低使用年限並非汰舊年限，在平常就要把維護做好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    電扶梯更換曾遭拒？ 北捷駁斥：申請都有通過
    2022/03/17 16:46

    電扶梯更換曾遭拒？ 北捷駁斥：申請都有通過
    北捷屢出包董座挨轟「神隱」 柯文哲護老同學：總經理對外處理
    2022/03/16 18:06

    北捷屢出包董座挨轟「神隱」 柯文哲護老同學：總經理對外處理

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    北捷事故電扶梯2019年曾申換遭拒 查出392台超過年限
    2022/03/16 17:46

    北捷事故電扶梯2019年曾申換遭拒 查出392台超過年限
    離譜！議員爆北捷事故電扶梯超過使用年限6年 多達23座逾期使用
    2022/03/16 16:43

    離譜！議員爆北捷事故電扶梯超過使用年限6年 多達23座逾期使用

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    北捷電扶梯失速事故 王國材：雙鐵及機場升降設備加強保養
    2022/03/16 09:53

    北捷電扶梯失速事故 王國材：雙鐵及機場升降設備加強保養
    電梯意外近30位旅客跌落 北捷：煞車迴路異常
    2022/03/15 18:22

    電梯意外近30位旅客跌落 北捷：煞車迴路異常
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播