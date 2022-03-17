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    Habit21健身房無預警歇業 7教練願無償幫學員上課

    譽元有限公司於大安區所營的「Habit21專業健身」，在去年12月無預警歇業，被北市府開罰6.2萬元。（北市法務局提供）

    譽元有限公司於大安區所營的「Habit21專業健身」，在去年12月無預警歇業，被北市府開罰6.2萬元。（北市法務局提供）

    2022/03/17 18:33

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府法務局今指出，由譽元有限公司於大安區所營的「Habit21專業健身」，在去年12月無預警歇業，且業者不願出面解決勞資及消費爭議，被北市府開罰6.2萬元，而Habit21有7名個人教練則主動向消保官表示，原承諾無償協助已購課消費者完成課程，相關學員可洽詢教練電子信箱（21ptcontact@gmail.com）。

    法務局表示，受「Habit21專業健身」無預警歇業影響的學員約50人，其中7名個人教練也為遭積欠薪資的受害人，但主動提出願善盡教練責任，對已購買課程的學員，就剩餘堂數無償授課，將在原址附近健身房或其他健身房，按課程進度接續上課。

    法務局提供教練洽詢電子信箱（21ptcontact@gmail.com），若有意願的學員可於4月30日前與當初購買課程的專屬教練接洽後續事宜，並提醒消費者可斟酌實際需求考量選擇，如不接受繼續完成課程，可儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請，或循司法途徑對譽元有限公司主張權利。

    消保官補充，自今年1月1日生效施行《健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項》以及修正《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》，健身房業者應就預收費用的50%，提供履約保障，消費者簽約時務必注意；若有消費爭議可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812諮詢。

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