澎湖嘉鱲魚放流 意外促成4位久違同窗重逢

台電尖山發電廠與澎湖海洋生物研究中心，在白坑海域放流嘉鱲魚苗。（記者劉禹慶攝）

2022/03/17 20:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣電力股份有限公司尖山發電廠和行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心合作，今日在白坑村海域，放流體長約3公分的嘉鱲魚1萬尾。雖然大雨攪局，但放流時意外出現晴天空檔，更讓4位久違同窗上演認親記。

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心於民國80、90年代即積極開展包含嘉鱲魚在內的各式魚介貝類之種苗量產、中間育成及人工放流等技術的研究，目前已取得相當成效。尖山發電廠去年利用敦親睦鄰經費和水試所澎湖海洋生物研究中心合作，進行湖西鄉海洋豐裕和環境教育紮根工作獲致良好成果，今年再度合作。

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此次放流考量了2月寒害後澎湖海域資源遭受衝擊，採納先前尖山發電廠和湖西鄉公所意見，選擇放流地點白坑村，經評估該海域具有適合嘉鱲魚苗棲息環境，後續將在湖西鄉海域進行棲地復育、環境監測等一系列措施。

最令人驚奇的是原本分散產官學媒菁英的4位同窗，包括水試所副研究員呂逸林、湖西鄉公所秘書許誌玲、台電供應科經理許文忠及蘋果日報記者許逸民當場認親。其中許逸民與許誌玲是馬公高中同學，呂逸林則是同年不同班，許誌玲又與許文忠是湖西國中同學，許逸民先是在會場上認出許誌玲，進而在交談中，4人相互認出彼此身分，現場上演認親記。

澎湖寒害造成沿岸珊瑚礁不耐寒魚種大量死亡，嘉鱲魚苗生力軍放流希望增加海洋資源。（記者劉禹慶攝）

放流天氣不穩定，但抓住放晴空檔完成放流。（記者劉禹慶攝）

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