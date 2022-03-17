竹北AI公園好熱門 民憂假日停車一位難求

新竹縣竹北市AI智慧園區公園假日已成為親子遊憩的去處，但周邊停車空間一位難求；新竹縣政府表示，將投入經費提升公園環境品質，竹北市公所也研擬在周邊道路劃設收費停車格。（記者廖雪茹攝）

2022/03/17 18:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市AI智慧園區公園開放以來，每到周末假日成為親子遊憩的去處，但周邊停車空間一位難求；新竹縣政府表示，近日已設置流動廁所因應人潮需求，並將投入經費提升公園環境品質，竹北市公所也研擬在周邊道路劃設收費停車格。

縣府產業發展處表示，AI智慧園區公園佔地約2公頃，設置7大種類遊具設施，去年8月開放以來深受親子好評，有新竹地區首見的滑索遊戲場，大型的兒童滑步車練習場，還有綜合多項遊具的「林間遊戲區」，吸引最多孩子玩樂。

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不過，家長反映，公園附近停車空間不足，假日更是一位難求；此外，公園的遮蔭少、缺乏夜間照明設備、部分設施坡道太大等。

對此，產發處長陳偉志表示，除已在入口處設置6座流動廁所，也將投入經費改善公園設施，包括在遊憩區增設照明設施、沙坑區增設遮蔭設施、改善沖洗設施、部分坡道改設階梯或貼止滑條，設置告示加強安全管理，同時將新建固定式的公廁，預計5月辦理工程上網公告招標，如發包順利，工期約120天，今年底前完工。

另AI智慧園區周邊道路除現有汽車停車格，竹北市公所近日已在智慧二路增設車格，後續也會評估莊敬一路西側劃設車格，並規劃採收費方式，以抑制長期占用車位的車輛，近期就會公告費率。

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