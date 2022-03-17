電扶梯更換曾遭拒？ 北捷駁斥：申請都有通過

北捷下午召開記者會，針對設備維護與經費進行說明，總經理黃清信（左）、台北市捷運工程局長張澤雄（右）都親上火線。（記者蔡思培攝）

2022/03/17 16:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運新埔站一座往上運行的電扶梯3月11日無預警下滑，讓扶梯上約30名乘客摔成一團，造成4人受傷。事後議員爆料，電扶梯已逾使用年限6年，且3年前有906座扶梯申請更換卻被重置基金審議委員會拒絕。不過北捷今天表示，每年都有編列固定預算維護營運安全，該換就換、該修就修，也沒有3年前電扶梯申請更換遭拒狀況，當時重置基金申請都有經審查通過。

台北市議員簡舒培昨爆料，北捷事故電扶梯超過使用年限6年，議員李建昌也察看2019年捷運重置基金重要零組件不同意項目一覽表發現，當時申請906台手扶梯，其中有392台電扶梯，至今已逾使用年限。

請繼續往下閱讀...

北捷下午召開記者會，針對設備維護與經費進行說明，總經理黃清信、台北市捷運工程局長張澤雄都親上火線。黃清信表示，捷運系統設施設備維護管理分成日常維護與重置作業兩部分，日常維護部分是北捷用公司自有資金保養，包括扶梯保養、電聯車保養等項目；重置作業部分則是運用重置基金，當設備壽年到了就會汰換，這部分包括變頻器、踏階鏈條、電聯車等設備之汰換。

黃清信說，今年日常維護部分編列約20億元經費，佔營運成本10%，重置基金則是長期編列，過去3年每年都是編10至11億元。北捷強調，設備該維修就維修，不會省錢。

張澤雄也說，要動用重置基金有多道程序，需經幕僚單位審查、提報給重置基金管理委員會，還要經議會審議通過才能運用。北捷強調，2019、2020年沒有提出任何申請重置基金更換高運量電扶梯計畫，張澤雄也說，2018、2019年從未針對扶梯審議，且即便不同意重置基金，北捷仍會用自用基金汰換設備，只是財源不同。

近來議員質疑，北市捷運局的重置基金遭台北市長柯文哲調用、透過「挖東牆補西牆」方式使用，卻不更換已逾使用年限的捷運電扶梯設備。不過張澤雄表示，外界質疑捷運重置基金挪用是子虛烏有，重置基金都是專款專用、也有審查程序。

張澤雄強調，重置基金在柯文哲上任前就有，台北市議會在2018年決議調借不能超過75%，後來已要求不要調借。他表示，現在重置基金餘額約有465億元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法