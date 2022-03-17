美國禽流感疫情嚴重進口雞肉恐有缺口 農委會：國產雞肉可補上

農委會指出，國產雞肉也可大致補足缺口。（資料照）

2022/03/17 16:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕近來美國禽流感疫情嚴重，不少養雞州郡成為疫區，台灣區冷凍食品工業同業公會14日發函給農委會說，因應國內外爆發禽流感，近期雞肉供給恐出現短缺，希望政府研議相關措施穩定民生所需。農委會主委陳吉仲今天（17日）說，國產雞肉的冷凍庫存量有8萬多噸，每個月需求約6萬噸，肉雞成長周期為6週，並不擔心國內雞肉有供應不足的問題。

依農委會統計，2021年國產白肉雞與進口數量統計，國產白肉雞有41.4萬公噸，屠檢量為2.63億隻，平均價格每公斤50.2元；進口雞肉17.5萬公噸，平均價格27.2元，其中美國16萬0400公噸、占比92％，加拿大1萬4843公噸、占比8％。

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進口雞肉多半使用在團膳、速食、食品加工等，進口的部位則是腿、翅，家庭一般仍以買土雞為大宗，國產白肉雞產地交易價格14日迄今為每台斤32元，較13日的31.8元微幅上漲0.6％；紅羽土雞北區的產地交易價則維持在每台斤38元。

陳吉仲說，白肉雞養成的週期為6週，目前國內的國產雞肉冷凍庫存量有8萬多噸，若以一年雞肉需求量約58.9萬噸計算，一個月的需求量約4.9萬公噸，6週的需求量為7.3萬公噸，國內的冷凍雞肉庫存量足以供應肉雞生長周期的6週，加上禽流感多半好發在冬季，隨著時序進入春天，評估疫情會相對趨緩；至於國產白肉雞價格微幅上揚，陳吉仲說，這是因為飼料成本從每公斤10元上漲到15元，農民面臨經營挑戰仍投入生產，價格仍在合理範圍。

對於可能受到美國的禽流感疫情影響，導致部分疫區生產的肉雞無法進口，是否影響台灣總體雞肉供應量，農委會畜牧處副處長江文全說，除了疫情外，加上烏俄戰爭開打，海運塞港情況更嚴重，業者評估3-4月的進口雞肉會變少，預計影響500個貨櫃（1個貨櫃20噸），大約會減少1萬噸的進口量，不過業者會將訂單轉到其他非疫區來進口。

外界關注進口雞肉的缺口是否可能會帶動價格往上走，江文全說，國產白肉雞跟土雞供應大致可補上缺口；至於目前市面上的速食業者很多都是選用國產白肉雞，不過若是量販通路的冷凍棒棒腿等，則大多都是進口，冷藏的則是國產較多，便當店的雞腿、雞排便當使用的雞肉，則看價格，使用國產、進口都有。

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