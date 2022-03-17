援助烏克蘭青年就學 台北大學補助每人每年最高5000美元

台北大學幫助烏克蘭學生，提供每人每年5000美元獎助學金。（台北大學提供）

2022/03/17 16:30

〔記者邱書昱／新北報導〕台北大學為了援助烏克蘭青年就學，校友總會發起募集獎助學金計畫，獎助名額50名、每人每年最高5000美元，同時學校行政團隊也研擬相關協助事項，包含學雜費及住宿費減免、心理諮商、就業媒合等措施，期望來台的烏克蘭學生也有完善優質的教育環境資源。

台北大學校友總會說，基於人道關懷、相關協助議題，已在校友總會理事長林錫埼、榮譽理事長謝士滄，以及許多關心烏克蘭情勢的校友中，討論以募集講助學金方式，資助來台就讀的烏克蘭學生。

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台北大學校長李承嘉也率領相關行政團隊，兩度盤點校內資源，與校友總會密切討論商討，最終擬具相關方案。

台北大學說，校友總會規劃以每人每年最高5000美金，針對經濟困難的烏克蘭學生，校方計劃透過宿舍費減免或免收機制，給予妥適扶助，另外也提供校內心理諮商，安撫受戰事波及。

工讀、實習或職涯發展部分，台大學除了提供校內工讀機會，也將透過校友總會協助，提供就業媒合機會，期望獎助學金等作為在台北大學就讀學士、碩士、博士的生活津貼。

台北大學也指出，目前校內有一名大四烏克蘭籍學生，戰爭發生時已給予急難補助及身心靈的關懷，支持他完成學業。

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