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    北市國中營養午餐跑出「活蟑螂」 校方：非廠商問題

    北市某國中上週的營養午餐出現活蟑螂，家長氣憤要求更換團膳廠商。（記者蔡亞樺翻攝）

    北市某國中上週的營養午餐出現活蟑螂，家長氣憤要求更換團膳廠商。（記者蔡亞樺翻攝）

    2022/03/17 16:25

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕校園營養午餐的食安備受關注，北市某國中7年級的營養午餐，上週竟出現「活蟑螂」，家長憂心食安，要求更換團膳廠商，北市教育局表示，學校有開營養午餐委員會釐清原因，調查推估是後來跑進去的蟑螂，難以舉證是廠商烹煮過程有汙染，因此並未對廠商記點。

    該名國中家長指出，他兒子就讀7年級，本月11日中午用餐時間，有學生吃營養午餐在盛酸辣麵時，底部發現一隻活蟑螂，若出現在底部，蟑螂不會是不小心爬進去，而且之前聽孩子說營養午餐不是第一次出現異物。

    該家長說，營養午餐都是大鍋炒再分裝，其他班級雖沒有出現蟑螂，不代表營養午餐就是安全的，應該要立刻換廠商，學校跟教育局也要重視學生食安問題，不要等學生集體出現食安問題，才要重視。

    校方接到家長與學生反映後，召開校園營養午餐推動委員會，釐清廠商或學校的責任。校方指出，當天學生夾起麵條，看見蟑螂從麵條跑出來，導師當天也詢問班上學生的身體狀況，無人出現身體不適或腸胃不適的情形。

    校方表示，學生發現的是活蟑螂，廠商發現該蟑螂為一般出現在戶外或木製品中的「棕帶蟑螂」，而非食品廠常見的「德國蟑螂」，認為是後來跑進去的，並非廠商問題，委員會開會後決議，不記點處理。

    教育局副局長陳素慧說，廠商認為午餐烹煮及運送保溫過程，溫度都超過60度以上，按理來說這樣環境下，蟑螂應該無法存活應該是死掉或剩餘殘體。

    陳素慧表示，按照營養午餐合約規定，午餐出現死蟑螂或異物，算重大違失可記5到10點，記滿20點可更換廠商。校方及營養午餐委員會討論後，認為難以證明廠商烹煮過程有汙染的問題，因此沒記點。

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