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    逛年貨大街！台中天津商圈1/19開幕抽小金虎 一中商圈1/28登場

    今年年貨大街須全程配戴口罩，禁止試吃、邊走邊吃。（記者蔡淑媛攝）

    今年年貨大街須全程配戴口罩，禁止試吃、邊走邊吃。（記者蔡淑媛攝）

    2022/01/15 23:45

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕辦年貨的日子來臨，台中市天津商圈、一中商圈今年有年貨大街，但不開放試吃，全程佩戴口罩、禁止邊走邊吃，只能在專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食。逢甲商圈則因本土疫情升溫，年貨大街臨時喊卡，千人茶會也同步取消。

    本土疫情升溫 逢甲商圈年貨大街臨時喊卡

    逢甲商圈原定1月27日舉辦年貨大街及千人茶會，3、4百人同場飲茶，隨著北部疫情升溫，加上商圈60多家商旅在年節期間都客滿，商圈主委王朝藝說，寒假學生返鄉，逛商圈人潮都是外地人，春節時商圈人潮多，憂心人擠人，一旦出現確診者足跡重疊，店家被匡列，大家過年生意都報消，決定取消，把防疫做更好。

    去年疫情嚴峻，台中市三大年貨大街取消，今年中南部疫情相對穩定，年貨大街大多照常開市，天津商圈於1月19日至30舉行，擺開200攤以上規模，及盛大促銷活動，開幕當天由市長盧秀燕現場抽出價值1萬元的純金小老虎，商圈祭出10萬元新春禮券，持200元五倍券可翻倍變400元消費，以及消費滿300元摸彩抽GOGORO機車。

    一中商圈年貨大街則在1月28日至2月13日進行，招商百攤，參加開幕當天可摸彩，活動期間消費滿百元也有抽獎，最大獎為iPhone手機，還有紅包牆、露天電影院等活動。

    疫情也影響商機，不少攤商仍在觀望，過年前1、2天才開幕的一中商圈，商圈主委陳信志說，目前招商約8、9成，不少攤商擔心疫情加重，防疫升級，連開市的機會也沒有。

    民眾辦年貨，還有其他地方可以去，經發局週六、日兩天在草悟道舉行台中年貨大賞嘉年華，40家在地名店一次能買個夠，有今年台中十大伴手禮首獎的歐客佬、陳允寶泉、臻品植萃等，還有排隊糕餅名店嘉味軒、阿聰師，及在地優質酒莊大安甘醇、月眉等琳瑯滿目的年節商品與禮盒，好逛又好買。

    經發局也特別提醒，到天津、一中商圈逛年貨，遵守出入口實聯制、測量體溫，配社交距離宣導員，全程配戴口罩，禁止試吃、邊走邊吃，只能在專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食。

    今年年貨大街須全程配戴口罩，禁止試吃、邊走邊吃。（記者蔡淑媛攝）

    今年年貨大街須全程配戴口罩，禁止試吃、邊走邊吃。（記者蔡淑媛攝）

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