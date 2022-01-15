基隆城際客運轉運站 頂棚加蓋了

基隆城際轉運站大頂棚加蓋子了。（記者盧賢秀攝）

2022/01/15 18:50

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆城際客運轉運站，難度較高的大頂棚候車室目前正在加蓋，預計3月初完工，站前廣場的巨蛋型裝置藝術「山海鳴光」，引起很多人討論，將定期展現光明。

基隆市政府在基隆火車站南口與北口之間新「基隆城際轉運站」工程，整合國道客運、市公車及台鐵、郵輪，甚至未來的輕軌，配置有國道客運停靠月台13席、市公車月台12席，還有候車大廳等，預計在今年3月工，是基隆港再生標竿計畫重點項目。

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近日天氣好，城際客運轉運站候車室的大頂棚正在施工，這座頂棚有15公尺高，工人在高空作業，必須做好安全措施，而且頂棚有3層，中間層是棉製品，下雨天就無法施作，要搶時間施工。完工後將是基隆市民最大型的半戶外活動休憩空間。

此外，在舊火車站旁還有1個大型蛋蛋，引起民眾討論到底是什麼？原來是1個公共藝術品「山海鳴光」，是航向光明的意思，完工後會定期發亮，成為基隆港周邊的新亮點。

目前國門廣場還在施工，小艇碼頭邊的建築物也將拆除，市長林右昌透露，廠商與基隆港務公司的訴訟案已經確定，市府與基隆港務研議，打算在3月就開拆，港邊就沒有遮蔽物，視野更開闊，國門廣場將與海洋廣場銜接在一起，營造更友善的步行空間。

基隆城際轉運站大頂棚加蓋，施工人員趁著沒下雨的時候全力趕工。（記者盧賢秀攝）

城際轉運站的公共藝術山海鳴光，未來將成為基隆的新亮點。（記者盧賢秀攝）

基隆小艇碼頭的建物3月就要拆除。（記者盧賢秀攝）

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