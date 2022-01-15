英國正逐漸挺過Omicron！前台大醫點出一關鍵

林氏璧分析，英國能撐過這波Omicron疫情，一大重點可能是，50歲以上接種第三劑比例有91%，接下來我們觀察美國和其他歐洲的國家狀況，應該可以更確定第三劑對於防重症死亡的效果。圖為示意圖。（資料照）

2022/01/15 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕國內面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株疫情來勢洶洶，前台大感染科醫師林氏璧整理英國更新Omicron的技術報告後表示，英國能撐過這波疫情，一大重點可能是，50歲以上接種第三劑比例有91%，接下來我們觀察美國和其他歐洲的國家狀況，應該可以更確定第三劑對於防重症死亡的效果。

林氏璧在臉書表示，此次報告更新在疫苗有效性上大體上沒有太多改變，就是莫德納打加強針的數據出來了，目前看來和前面打AZ、AZ或BNT、BNT差不多；而防住院的保護力方面，上次兩劑2至24週有72%，這次掉到了64%，25周以後更會掉到50%以下，但打加強針之後可以到92%，10周之後也還有83%，「針對重症高風險族群，第三劑應該是非常需要的。」

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林氏璧說，目前英國Omicron疫情似乎已經過了高峰，特別是最早的倫敦，新增感染、PCR陽性率都在下降，整體來說住院有上升，但每日住院最高在2000出頭，沒破去年冬天的4000，而一路以來加護病房插管病人是平穩的甚至慢慢往下降。

不過，林氏璧也指出，延遲指標的死亡開始上升，英國7日平均新增死亡從去年7月19日自由日以來，一直在每日100出頭，Delta流行期間最高落在11月的170，但從12月底以來已經慢慢上升到單日262，當中的死亡數是Delta或Omicron造成，可能還要進一步釐清，「但可以肯定的是Omicron還是會重症死亡的，不要再說Omicron是感冒了！當然對英國來說，去年Alpha那個悲慘的冬天最高每日可以死1248人，這已經是能夠接受的數字了。」

林氏璧分析，英國能撐過這波Omicron疫情，一大重點可能是，50歲以上接種第三劑比例有91%，接下來我們觀察美國和其他歐洲的國家狀況，應該可以更確定第三劑對於防重症死亡的效果。

林氏璧認為，最後一定會走向與病毒共存，這只是時間的問題，但共存之前也得先考慮，「我們到底能像英國一樣過關嗎？對巨量的可能輕症我們如何應對？如何即時讓受感染的高風險族群獲得醫療照護？口服藥物準備充足了嗎？我們老人家高危險群疫苗最好儘量打滿三針。請問我們現在打了多少？」

最後，林氏璧直言，「沒有準備好之前，不要奢言與病毒共存。不然就是與病毒共存亡啦。」

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